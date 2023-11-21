Подробности пожара в Ялуторовске: хозяйка дома была пьяна

Корреспондент «Комсомольской правды» — Тюмень» выяснил подробности происшествия и узнал о погибших. По словам соседей многодетной семьи, мать этого семейства, которая являлась хозяйкой сгоревшего дома, часто употребляла алкоголь. Она занималась детьми, но даже в день трагедии была пьяна. Дети были маленькими и разного возраста. Семья проживала в небольшой квартире аварийного дома. Жильцов должны были переселить и предоставить им новые жилье. Женщина искала новое место для проживания несколько дней до пожара.