nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Подробности пожара в Ялуторовске: хозяйка дома была пьяна

21 ноября 2023, 13:37
В Ялуторовске на улице Свердлова 19 ноября произошла страшная трагедия. Перед полуночью в двухэтажном доме № 152, рядом со школой № 4, возник пожар, который унёс жизни трех детей. Ещё двое людей были госпитализированы.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Тюмень» выяснил подробности происшествия и узнал о погибших. По словам соседей многодетной семьи, мать этого семейства, которая являлась хозяйкой сгоревшего дома, часто употребляла алкоголь. Она занималась детьми, но даже в день трагедии была пьяна. Дети были маленькими и разного возраста. Семья проживала в небольшой квартире аварийного дома. Жильцов должны были переселить и предоставить им новые жилье. Женщина искала новое место для проживания несколько дней до пожара.

Ночью соседи проснулись, когда услышали шум у дома. Посмотрев в окно, они заметили скопление людей и решили выйти наружу, чтобы разобраться в происходящем. Вскоре стало понятно, что горит дом. Почти все успели покинуть здание, кроме трех маленьких детей. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Подпишитесь
Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки
Сегодня, 06:29
В Тюмени озвучили топ высокооплачиваемых вакансий ноября
Сегодня, 07:27
Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году
Сегодня, 04:58
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Сегодня, 04:45
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?
Сегодня, 04:12
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Сегодня, 02:45