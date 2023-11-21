nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 12:07

Published 21 ноября, 12:07

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Переходящее знамя губернатора Тюменской области досталось аграриям Заводоуковска

Переходящее знамя губернатора Тюменской области досталось аграриям Заводоуковска

21 ноября 2023, 12:07
Фото: 1MI
По итогам областного соревнования по отраслям сельского хозяйства за 2023 год, переходящее знамя губернатора Тюменской области второй год подряд у Заводоуковского городского округа. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказали в департаменте АПК региона.
Фото: скрин с видео АПК ТО

Второе место вновь занял Исетский район, на третьей позиции — Упоровский район.

Сельские труженики сработали, как всегда, ударно, — отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что Тюменская область в этом году лидирует в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых, картофеля и овощей открытого грунта. Также в регионе было собрано свыше 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, это более чем необходимо, чтобы закрыть потребности собственные потребности области.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса свой вклад вносят не только крупные предприятия, но и фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Он также неоднократно заявлял, что власти региона не оставят без государственной поддержки местных сельхозпроизводителей. Так, для поддержки малых форм хозяйствования в регионе есть собственная грантовая программа «Агростартап». В этом году на ее реализацию из бюджета области выделено порядка 16 миллионов рублей.

Урожай 2023: Тюменская область сможет полностью обеспечить свои потребности в зерне
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Сегодня, 09:26
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега
Сегодня, 07:38
«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Сегодня, 09:54