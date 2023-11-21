Переходящее знамя губернатора Тюменской области досталось аграриям Заводоуковска

Сельские труженики сработали, как всегда, ударно, — отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что Тюменская область в этом году лидирует в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых, картофеля и овощей открытого грунта. Также в регионе было собрано свыше 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, это более чем необходимо, чтобы закрыть потребности собственные потребности области.



Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса свой вклад вносят не только крупные предприятия, но и фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Он также неоднократно заявлял, что власти региона не оставят без государственной поддержки местных сельхозпроизводителей. Так, для поддержки малых форм хозяйствования в регионе есть собственная грантовая программа «Агростартап». В этом году на ее реализацию из бюджета области выделено порядка 16 миллионов рублей.