Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году

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Производственный календарь на следующий год уже утвержден правительством. Теперь известно, когда тюменцы будут отдыхать, а график отпусков должен быть подписан до 15 ноября. Специалисты HH.ru рассказали, когда лучше брать отпуск, чтобы не потерять лишние деньги.
В следующем году 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Некоторые праздники выпали на выходные, поэтому их перенесли на будние дни. В итоге, каникулы у рабочих тюменцев начнутся 30 декабря и продлятся до 8 января включительно.
В феврале выходные с 23 по 25 число, в марте — с 8 по 10. Май — один из самых праздничных месяцев: майские праздники будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Стоит отметить, что суббота, 27 апреля, рабочий день.
В июне только один праздник — День России, его отмечают 12 июня. В ноябре тюменцы будут отдыхать 3 и 4 числа, а в субботу — 2 ноября, придется поработать.
Зимние каникулы в 2024 году начнутся 29 декабря, а перед ними — рабочая неделя с 23 по 28 декабря. 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня и 2 ноября — сокращенные рабочие дни.
Самый выгодный месяц для отпуска — тот, в котором больше рабочих дней. Так, в следующем году лучше всего взять отпуск в июле, августе или октябре. Наименее выгодно уходить на отдых в январе и июне. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.
Чтобы их рассчитать, нужно выяснить средний дневной заработок, который считается по календарным, а не рабочим дням. Если говорить проще, то средний дневной заработок — это сумма общего дохода в год, которую делят на 12 месяцев в году и на 29.3 — среднее количество дней в месяце.
Чтобы отдохнуть не только с удовольствием, но и с выгодой, нужно учесть некоторые моменты.
Так, стоит заранее проанализировать свои доходы. Уходить в отпуск лучше после получения премии, чтобы она была учтена в расчете и стоимость отпускного дня выросла. Эта же схема работает и с повышением зарплаты.
Еще один момент, который нужно учесть при выборе дат отпуска — выходные дни. Например, если вы берёте отпуск с понедельника по пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если вы укажете в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит семь дней.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени сохраняется низкий уровень безработицы. При этом, свободных рабочих мест больше, чем самих безработных.