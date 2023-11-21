nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Тюменцам рассказали, когда лучше уходить в отпуск в следующем году

Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году

21 ноября 2023, 04:58
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, когда лучше уходить в отпуск в следующем году

В 2024 году 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Эксперты назвали наиболее выгодные для отпуска месяцы и поделились советами, как его лучше оформить.
Сюжет
Отдых

Производственный календарь на следующий год уже утвержден правительством. Теперь известно, когда тюменцы будут отдыхать, а график отпусков должен быть подписан до 15 ноября. Специалисты HH.ru рассказали, когда лучше брать отпуск, чтобы не потерять лишние деньги.

Когда отдыхаем?

В следующем году 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Некоторые праздники выпали на выходные, поэтому их перенесли на будние дни. В итоге, каникулы у рабочих тюменцев начнутся 30 декабря и продлятся до 8 января включительно.

В феврале выходные с 23 по 25 число, в марте — с 8 по 10. Май — один из самых праздничных месяцев: майские праздники будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Стоит отметить, что суббота, 27 апреля, рабочий день.

В июне только один праздник — День России, его отмечают 12 июня. В ноябре тюменцы будут отдыхать 3 и 4 числа, а в субботу — 2 ноября, придется поработать.

Зимние каникулы в 2024 году начнутся 29 декабря, а перед ними — рабочая неделя с 23 по 28 декабря. 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня и 2 ноября — сокращенные рабочие дни.

Более 200 тюменцев потеряют работу перед Новым годом
Узнать подробнее

Когда же брать отпуск?

Самый выгодный месяц для отпуска — тот, в котором больше рабочих дней. Так, в следующем году лучше всего взять отпуск в июле, августе или октябре. Наименее выгодно уходить на отдых в январе и июне. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

Чтобы их рассчитать, нужно выяснить средний дневной заработок, который считается по календарным, а не рабочим дням. Если говорить проще, то средний дневной заработок — это сумма общего дохода в год, которую делят на 12 месяцев в году и на 29.3 — среднее количество дней в месяце.

Хитрости при планировании отпуска

Чтобы отдохнуть не только с удовольствием, но и с выгодой, нужно учесть некоторые моменты.

Так, стоит заранее проанализировать свои доходы. Уходить в отпуск лучше после получения премии, чтобы она была учтена в расчете и стоимость отпускного дня выросла. Эта же схема работает и с повышением зарплаты.

Еще один момент, который нужно учесть при выборе дат отпуска — выходные дни. Например, если вы берёте отпуск с понедельника по пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если вы укажете в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит семь дней.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени сохраняется низкий уровень безработицы. При этом, свободных рабочих мест больше, чем самих безработных.

Читайте также:
На работу как на праздник: в Тюмени появились новогодние вакансииКоты и красавицы: тюменцы рассказали, как выбирали будущее место работыРабота мечты: в Тюмени ищут опытного дегустатора коктейлей
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Работа#Отдых#Рабочие#Работодатели#Отпуск#Любовь Селезнева#Заявление
Подпишитесь
«Хайп на жизни ребенка?»: жуткие подробности жизни сына тюменского блогера Иисуса
Вчера, 06:49
«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь
Вчера, 07:46
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Сегодня, 04:45
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?
Сегодня, 04:12
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Сегодня, 02:45