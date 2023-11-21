Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году

Самый выгодный месяц для отпуска — тот, в котором больше рабочих дней. Так, в следующем году лучше всего взять отпуск в июле, августе или октябре. Наименее выгодно уходить на отдых в январе и июне. Это связано с тем, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.