Новый владелец круглой бани в Тюмени отложил реконструкцию здания на конец 2024 года

Круглая баня в Тюмени — одна из трех сохранившихся в России, признана памятником эпохи конструктивизма. Официально здание пустует с 2006 года. Но недавно власти региона нашли компанию, которая готова его восстановить, после чего открыть здесь планетарий и мультицентр. По договору, подрядчик получил здание и участок земли под ним в аренду на 40 лет.