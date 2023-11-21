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Published Сегодня, 14:02

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Новый владелец круглой бани в Тюмени отложил реконструкцию здания на конец 2024 года

Новый владелец круглой бани в Тюмени отложил реконструкцию здания на конец 2024 года

21 ноября 2023, 14:02
Фото: 1MI
Компания «Планетарий 1» перенесла работы по реконструкции круглой бани в Тюмени на конец 2024 года. Изменения графика связаны с дополнительными изысканиями, которые вызваны общим состоянием исторического памятника.
Фото: Настя Михалёва / Visit Tyumen на Яндекс-дзене

Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на гендиректора компании Евгения Гудкова. Бизнесмен отметил, что в 2023 году только противоаварийные работы и подготовка проектной документации обошлась почти в 25 млн рублей. Это малая часть от общей сметы.

«Суммарно будет потрачено 120-150 млн руб. Планируется привести фасад в исторический вид: первый этаж будет с отделкой из кирпича, второй и третий — из ровной белой штукатурки», — пояснил глава компании.

Круглая баня в Тюмени — одна из трех сохранившихся в России, признана памятником эпохи конструктивизма. Официально здание пустует с 2006 года. Но недавно власти региона нашли компанию, которая готова его восстановить, после чего открыть здесь планетарий и мультицентр. По договору, подрядчик получил здание и участок земли под ним в аренду на 40 лет.

На месте тюменской Круглой бани появится планетарий
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#Общество#Ирина Швецова#Реконструкция#Историческая реконструкция#Круглая баня
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