Новый владелец круглой бани в Тюмени отложил реконструкцию здания на конец 2024 года

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на гендиректора компании Евгения Гудкова. Бизнесмен отметил, что в 2023 году только противоаварийные работы и подготовка проектной документации обошлась почти в 25 млн рублей. Это малая часть от общей сметы.
«Суммарно будет потрачено 120-150 млн руб. Планируется привести фасад в исторический вид: первый этаж будет с отделкой из кирпича, второй и третий — из ровной белой штукатурки», — пояснил глава компании.
Круглая баня в Тюмени — одна из трех сохранившихся в России, признана памятником эпохи конструктивизма. Официально здание пустует с 2006 года. Но недавно власти региона нашли компанию, которая готова его восстановить, после чего открыть здесь планетарий и мультицентр. По договору, подрядчик получил здание и участок земли под ним в аренду на 40 лет.