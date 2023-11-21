«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость

В борьбу с этим не так давно вступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. За пропаганду наркотиков дела были заведены на таких звезд, как Моргенштерн, Кизару и даже на тюменца, выступающего под псевдонимом OG Buda. После информации об этом, разлетевшейся по СМИ, многие другие музыканты, во избежание той же участи, поспешили убрать упоминание наркотиков из своих музыкальных композиций.