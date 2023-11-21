«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Объем наркотрафика в регионе пугает — в 2023 году на территории области сотрудники правоохранительных органов задержали 22 межрегиональных наркокурьера, у которых изъяли свыше 130 килограммов запрещенных веществ.
«Эффективная борьба с наркотизацией населения по-прежнему входит в число наиболее актуальных задач органов власти и правоохранительных структур», — говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.
На данный момент в Тюменской области почти 4 500 человек стоят на учете нарколога, однако эта цифра не отображает реальное количество наркоманов в регионе. Как рассказала «Нашему городу» врач-нарколог Ирина Лейман, человек может попасть на учет, если он сам обратился за помощью или же попал в больницу с передозировкой.
«Сами люди приходят очень редко. Чаще всего пациентов направляют из больницы, куда они приезжают с интоксикацией. Да, учет накладывает на человека ряд ограничений, но они не так существенно сказываются на его жизни. К тому же для многих этот момент становится отправной точкой, люди понимают, что дошли до критического момента и пора начинать бороться с зависимостью. Но, увы, наркоманов в области кратно больше числа людей, состоящих на учете», — говорит врач.
Лейман говорит о том, что многие тюменцы употребляющие наркотики, делают это эпизодически, а потому они зачастую не попадают в статистику, обходя встречи с врачами и правоохранителями. Однако зависимость развивается и в этом случае. Ситуацию усугубляет и ситуация в обществе, которое перестало порицать наркоманию, об этом говорит и главный нарколог России Евгений Брюн.
«Опасность ситуации в том, что общество подготавливается к толерантному отношению к потреблению наркотиков. А эти люди, которые даже эпизодически употребляют наркотики, при совпадении других факторов риска — генетических, психологических, социальных — станут больными. И если эта тенденция продолжится, то через какое-то время, думаю, года через два-три, мы получим увеличение количества больных», — приводит ТАСС слова главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава.
Как отмечал Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, оборот наркотиков в Тюменской области вырос на 30%, причем в это вовлечена молодежь, так как число наркопреступлений среди тюменцев еще не достигших 18 лет в 2022 году выросло более чем на 485% по сравнению с показателем прошлого года.
Также пугающую тенденции отмечаются в районах области, в некоторых из которых растет число наркозависимых.
«Увеличилось количества больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте у врача психиатра-нарколога со 146 за аналогичный период 2022 года до 157 человек в 2023 году», — доложила заместитель главврача по медицинской части областной больницы №19 Евгения Анисифорова.
В одном из реабилитационных центров области для наркозависимых «Нашему городу» рассказали, что большинство людей на наркотики подсаживают знакомые. Также они думали, что «ничего страшного не будет от одного раза» и поэтому согласились попробовать.
«Я много историй слышала, но суть у большинства одна — хотел просто попробовать и сначала остановился, а потом снова попробовал и так люди вкатываются. Жаль у нас статьи нет для людей, которые своим же друзьям эту отраву предлагают. Он ведь не видят, что у нас тут происходит и куда потом люди падают», — говорит сотрудница центра.
К тому же проблема с пропагандой и романтизацией наркотиков в современной культуре зрела последние 20 лет. С каждым годом музыканты все чаще добавляли «наркомотивы» в свои песни, то же самое заметно по фильмам и сериалам, причем, как в 90-е годы, так и в современности.
В борьбу с этим не так давно вступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. За пропаганду наркотиков дела были заведены на таких звезд, как Моргенштерн, Кизару и даже на тюменца, выступающего под псевдонимом OG Buda. После информации об этом, разлетевшейся по СМИ, многие другие музыканты, во избежание той же участи, поспешили убрать упоминание наркотиков из своих музыкальных композиций.
Тюменский психолог Петр Зосимов считает, что это верное направление, так как пропаганда и отсутствие осуждения наркозависимости и употребления запрещенных веществ в в обществе ведет к росту числа наркоманов.
«Здесь просматривается прямая зависимость. На терапию с проблемами часто обращаются люди, которые пришли к наркотикам, так как сочли это способом справиться с проблемами в жизни. Эту идею они почерпнули в культуре и также они не столкнулись с осуждением со стороны знакомых», — говорит эксперт.
Другой двигатель распространения наркотиков — их доступность. В Тюменской области наркошопы активно рекламируются в социальных сетях и мессенджерах, что существенно упрощает доступ потребителя к запрещенным веществам.
Как рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах, у силовиков есть отдельное направление работы по борьбе с распространением наркотиков в интернете.
«Если раньше многие не знали, как купить наркотики и где, то с появлением интернета и социальных сетей, все стало проще. Теперь даже ребенок может найти магазин с веществами. Это существенная проблема и отдельный пласт работы, однако заблокировать все подобные сайты не так-то просто, многие используют обходные пути и создают новые сайты, также имеют резервные», — говорит правоохранитель.
Причем иногда сотрудники таких магазинов действуют напрямую. В прошлом году"наш город» обнаружил в Тюмени стикеры с кодом, который вел в наркошоп. Эти наклейки были замечены прямо в центре города.
«Тюменцы сообщают о таких опасных объявлениях расклеенных в городе. Службы заказчика по благоустройству должны своевременно выявлять подобную „рекламу“ и сделать всё, чтобы она исчезла в кратчайшие сроки», — отвечали «Нашему городу» в администрации Тюмени.
Специалисты отметили, что основные инструменты борьбы с распространением наркотиков в регионе — это профилактическая работы, слаженная деятельность ведомств и качественное оказание медицинских услуг, которые направлены на борьбу с наркозависимостью.
«Я употреблял 2 года, после чего мама меня направила на год на принудительное лечение в рехаб. Я долго сопротивлялся и один раз даже пытался сбежать оттуда. Но сейчас я понимаю, что эта была вынужденная мера. И теперь, если мой знакомый свяжется с наркотиками, то я буду настаивать на его госпитализации», — говорит бывший наркоман и ментор тюменского реабилитационного центра Дмитрий М.
Нарколог Ирина Лейман также убеждена в том, что не стоит бояться лечения для наркоманов, многие отказываются из-за этого, так как бояться чета и сопутствующих проблем. Однако на деле снижение количества наркоманов приведет к снижению прямой пропаганды, что, по предположению врача, положительно скажется на ситуации в области.