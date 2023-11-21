На Цветном бульваре в Тюмени откроют каток, как на ВДНХ в Москве

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
По словам руководителя управы ЦАО Артема Павлюченко, новый каток будет похож на знаменитый каток у ВДНХ в Москве.
«Это будет не просто вытянутое пространство. Каток будет иметь особую геометрическую форму, множество дорожек и интересную иллюминацию», — пояснил Артем Павлюченко.
Рядом с катков оборудуют пункт проката площадью 400 квадратных метров с зоной для переодевания. Там же расположится кафе, где желающие смогут подкрепиться.
Открытие катка на Цветном бульваре запланировано перед Новым годом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уже начали устанавливать первые городские елки. На минувшей неделе уже нарядили ель у торгового центра по улице Широтной, установили елку на Цветном бульваре.