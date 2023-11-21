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На Цветном бульваре в Тюмени зальют самый большой каток

На Цветном бульваре в Тюмени откроют каток, как на ВДНХ в Москве

21 ноября 2023, 04:44
Фото: 1MI

На Цветном бульваре в Тюмени зальют самый большой каток

В Тюмени начались работы по подготовке самого большого катка в областной столице. Он расположится на Цветном бульваре, площадь составит порядка 3,5 тысяч квадратных метров.

По словам руководителя управы ЦАО Артема Павлюченко, новый каток будет похож на знаменитый каток у ВДНХ в Москве.

«Это будет не просто вытянутое пространство. Каток будет иметь особую геометрическую форму, множество дорожек и интересную иллюминацию», — пояснил Артем Павлюченко.

Рядом с катков оборудуют пункт проката площадью 400 квадратных метров с зоной для переодевания. Там же расположится кафе, где желающие смогут подкрепиться.

Открытие катка на Цветном бульваре запланировано перед Новым годом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уже начали устанавливать первые городские елки. На минувшей неделе уже нарядили ель у торгового центра по улице Широтной, установили елку на Цветном бульваре.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Новый год#Каток#Цветной бульвар
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