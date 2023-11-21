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На трассе Тюмень — Курган ограничили движение из-за смертельного ДТП

На трассе Тюмень — Курган ограничили движение из-за смертельного ДТП

21 ноября 2023, 06:48
Фото: ГИБДД
Жуткая авария произошла во вторник днем на федеральной трассе Тюмень — Курган. На 171-м километре автодороги в Тюменском районе столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco с полуприцепом.
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ДТП
Видео: ЧП Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. От удара иномарку выбросило в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault от полученных травмы скончался до приезда бригады скорой помощи. Информация о состоянии второго водителя уточняется.

Фото: ГИБДД

В настоящее время на участке трассы частично ограничено движение транспорта — закрыта одна полоса, по второй организован реверс. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария по вине 15-летнего водителя. В ДТП пострадал один человек.

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