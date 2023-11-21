На трассе Тюмень — Курган ограничили движение из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. От удара иномарку выбросило в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault от полученных травмы скончался до приезда бригады скорой помощи. Информация о состоянии второго водителя уточняется.
В настоящее время на участке трассы частично ограничено движение транспорта — закрыта одна полоса, по второй организован реверс. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария по вине 15-летнего водителя. В ДТП пострадал один человек.