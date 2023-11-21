Многодетные тюменские семьи смогут сэкономить на электричестве

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Многодетным тюменским семьям, получившим участки от регионального правительства, хотят оказывать еще одну меру поддержки. Власти планируют возмещать им затраты на подключение к электросетям.
«Многодетным семьям предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям земельных участков в населенных пунктах Тюменской области», — говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение в областную думу.
Одно подключение обойдется региональной казне в 15 960 рублей. Всего расходы на эти цели на 2024–2026 годы составят 34.2 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени появятся «умные» остановки с кнопками вызова экстренных служб, местами для зарядки гаджетов, информационным табло и Wi-Fi. На них из городского бюджета хотят потратить 25.5 миллиона рублей.