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Published Сегодня, 02:19

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Тюменские власти оплатят подключение к электросетям многодетным семьям

Многодетные тюменские семьи смогут сэкономить на электричестве

21 ноября 2023, 02:19
Фото: 1MI

Тюменские власти оплатят подключение к электросетям многодетным семьям

Многодетным семьям Тюменской области планируют оплатить подключение к электросетям. На эти цели хотят потратить более 34 миллионов рублей.
Сюжет
Бюджет

Многодетным тюменским семьям, получившим участки от регионального правительства, хотят оказывать еще одну меру поддержки. Власти планируют возмещать им затраты на подключение к электросетям.

«Многодетным семьям предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям земельных участков в населенных пунктах Тюменской области», — говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение в областную думу.
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Одно подключение обойдется региональной казне в 15 960 рублей. Всего расходы на эти цели на 2024–2026 годы составят 34.2 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени появятся «умные» остановки с кнопками вызова экстренных служб, местами для зарядки гаджетов, информационным табло и Wi-Fi. На них из городского бюджета хотят потратить 25.5 миллиона рублей.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Бюджет#Земельные участки#Социальная поддержка#Многодетные семьи#Семья#Законопроект#Законопроекты#Бюджет Тюменской области#Поддержка#Любовь Селезнева
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