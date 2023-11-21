Мерзнуть не придется: в Тюмени теплый переход соединил жилые дома и торговый центр

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
«Современная Тюменская мини-берлога» — так описывают своё детище представители застройщика в интервью ГТРК.Регион-Тюмень. Еще на этапе проектировки, отмечают в компании, учли суровые сибирские морозы. Предусмотрели не только теплый переход из квартир до магазинов и паркинга, но и закрытые остановочные павильоны. Тем, у кого нет личного транспорта, тоже должно быть комфортно добираться по делам.
Всего, кстати, в жилом комплексе будет 12 объектов. За собственные средства застройщик создаст и откроет на территории спортзал с бассейном. Но и это — не всё. В этом же районе появится самое высотное здание Тюмени — в 32 этажа.
Городские власти, в свою очередь, помогут расширить дорогу и возвести в микрорайоне детский сад.
По программе комплексного развития территорий, напомним, сейчас планируют снести больше тысячи ветхих и аварийных жилых домов. На их месте возведут новые, соответствующие всем современным требованиям. Общая площадь застройки составит почти три сотни гектаров. Сроки реализации — до десяти лет. На месте всех снесенных домов