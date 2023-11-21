Мерзнуть не придется: в Тюмени теплый переход соединил жилые дома и торговый центр

«Современная Тюменская мини-берлога» — так описывают своё детище представители застройщика в интервью ГТРК.Регион-Тюмень. Еще на этапе проектировки, отмечают в компании, учли суровые сибирские морозы. Предусмотрели не только теплый переход из квартир до магазинов и паркинга, но и закрытые остановочные павильоны. Тем, у кого нет личного транспорта, тоже должно быть комфортно добираться по делам.