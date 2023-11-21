Коммунисты хотят лишить крупный бизнес Тюменской области бюджетного финансирования

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Сумма льгот, считают депутаты, растет с каждым годом. За то время, пока предприятия получают их, они должны были выйти хотя бы на уровень самоокупаемости, но этого так и не произошло. Именно поэтому у представителей КПРФ и возникли вопросы, объяснила руководитель партии Тюменской облдумы Тамара Казанцева. Она также отметила, что из года в год льготниками остаются одни и те же крупные компании.
Так, в качестве примеров приводят ООО «ТЭО» и вино-водочный завод «Бенат». Первые уже почти 10 лет освобождены от имущественного и транспортного налога, получают финансирование, а с прибыли отчисляют в бюджет всего 14% — это низкая льготная ставка. Второе предприятие не платит имущественный налог уже 8 лет.
К тому же, финансирование крупного бизнеса всё сильнее сказывается на бюджете региона. Так, в 2021 году на эти цели было выделено 1,7 миллиарда рублей. А в 2024, согласно проекту закона о льготах, эта сумма вырастет примерно в 3,5 раза — до 6 миллиардов.
Дефицит бюджета региона, который и так составляет больше 40 миллиардов, из-за этих льгот растёт еще больше. И крупный бизнес получаемыми субсидиями, считают в КПРФ, мог бы распоряжаться намного эффективнее.