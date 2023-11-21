Коммунисты хотят лишить крупный бизнес Тюменской области бюджетного финансирования

Сумма льгот, считают депутаты, растет с каждым годом. За то время, пока предприятия получают их, они должны были выйти хотя бы на уровень самоокупаемости, но этого так и не произошло. Именно поэтому у представителей КПРФ и возникли вопросы, объяснила руководитель партии Тюменской облдумы Тамара Казанцева. Она также отметила, что из года в год льготниками остаются одни и те же крупные компании.