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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Крупный бизнес в Тюменской области могут лишить бюджетного финансирования

Коммунисты хотят лишить крупный бизнес Тюменской области бюджетного финансирования

21 ноября 2023, 15:18
Фото: 1MI

Крупный бизнес в Тюменской области могут лишить бюджетного финансирования

Эффективность льгот, выделяемых большим предприятиям, поставили под сомнение представители партии КПРФ в областной думе. Они требуют провести проверку налоговых льгот для крупного бизнеса, соответствующее обращение уже отправили председателю счетной палаты.
Сюжет
Бюджет

Сумма льгот, считают депутаты, растет с каждым годом. За то время, пока предприятия получают их, они должны были выйти хотя бы на уровень самоокупаемости, но этого так и не произошло. Именно поэтому у представителей КПРФ и возникли вопросы, объяснила руководитель партии Тюменской облдумы Тамара Казанцева. Она также отметила, что из года в год льготниками остаются одни и те же крупные компании.

Так, в качестве примеров приводят ООО «ТЭО» и вино-водочный завод «Бенат». Первые уже почти 10 лет освобождены от имущественного и транспортного налога, получают финансирование, а с прибыли отчисляют в бюджет всего 14% — это низкая льготная ставка. Второе предприятие не платит имущественный налог уже 8 лет.

К тому же, финансирование крупного бизнеса всё сильнее сказывается на бюджете региона. Так, в 2021 году на эти цели было выделено 1,7 миллиарда рублей. А в 2024, согласно проекту закона о льготах, эта сумма вырастет примерно в 3,5 раза — до 6 миллиардов.

Дефицит бюджета региона, который и так составляет больше 40 миллиардов, из-за этих льгот растёт еще больше. И крупный бизнес получаемыми субсидиями, считают в КПРФ, мог бы распоряжаться намного эффективнее.

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#Бизнес#Бюджет#КПРФ#Льготы#Бюджетные средства#Областной бюджет#Областная дума#Инна Доровская
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