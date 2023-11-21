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Updated Сегодня, 20:15

Экс-директор тюменского департамента инвестиций Машуков стал бизнесменом

Из чиновников — в бизнес. Экс-директор тюменского департамента инвестиций стал ИП

21 ноября 2023, 20:13
Фото: 1MI

Экс-директор тюменского департамента инвестиций Машуков стал бизнесменом

Бывший директор тюменского департамента инвестиций Антон Машуков стал ИП. Еще в октябре он работал в правительстве региона, а уже в ноябре получил статус индивидуального предпринимателя и ушел в бизнес.

Основной вид деятельности ИП — аренда и управление недвижимым имуществом, собственным или арендованным. Разрешены и еще почти два десятка видов деятельности. Кстати, с должности директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Машуков ушел по собственному желанию. Это подтверждали в правительстве Тюменской области.

Фото: Правительство Тюменской области

Он также открыто заявлял, что уходит в строительный бизнес. О результатах экс-чиновник пока предпочитает не распространяться, считает, что говорить о них раньше января нет смысла, передает URA.RU.

Кстати, кроме получения статуса ИП Машуков в середине ноября стал единственным учредителем компании «Форт», которая, как раз, занимается строительством и работает аж с 2010 года.

Кстати, сегодня также стало известно о том, что двое бывших госслужащих Тюмени нарушили закон о противодействии коррупции и лишились новой работы.

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#Политика#Бизнес#Строительство#Тюменская область#Госслужащие#Индивидуальные предприниматели#Правительство#Инна Доровская
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