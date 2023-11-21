Из чиновников — в бизнес. Экс-директор тюменского департамента инвестиций стал ИП

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Основной вид деятельности ИП — аренда и управление недвижимым имуществом, собственным или арендованным. Разрешены и еще почти два десятка видов деятельности. Кстати, с должности директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Машуков ушел по собственному желанию. Это подтверждали в правительстве Тюменской области.
Он также открыто заявлял, что уходит в строительный бизнес. О результатах экс-чиновник пока предпочитает не распространяться, считает, что говорить о них раньше января нет смысла, передает URA.RU.
Кстати, кроме получения статуса ИП Машуков в середине ноября стал единственным учредителем компании «Форт», которая, как раз, занимается строительством и работает аж с 2010 года.
Кстати, сегодня также стало известно о том, что двое бывших госслужащих Тюмени нарушили закон о противодействии коррупции и лишились новой работы.