Итоги дня в Тюмени: Иисус останется в семье, новый минимум Туры, умер блогер Калян86

В возрасте 37 лет умер Николая Николаев, которого в соцсетях знают под ником «Калян86». Тюменец много лет проработал дальнобойщиком, а попутно с 2015 года активно развивался, как блогер. На его ютуб-канале было около 700 подписчиков, для которых он снимал ролики из своих поездок.