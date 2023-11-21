Итоги дня в Тюмени: Иисус останется в семье, новый минимум Туры, умер блогер Калян86

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:44
Новорожденный сын тюменца Сулеймана Полищука — Иисус останется жить с мамой и папой. Для изъятия его из семьи у социальных службы не нашлось оснований.
«Семья находится на контроле всех ведомств системы профилактики, родители идут на контакт со специалистами, выполняют все необходимые предписания», — пояснили в депсоцразвития ТО.
Тем временем действия блогера Сулеймана Полищука и его ролики в интернете продолжает изучать СКР. Доследственная проверка проводится в результате волны общественного возмущения на видео тюменца, где он прикладывает новорожденного сына к своей груди.
В обновленном рейтинге российских городов по качеству жизни Тюмень заняла четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Грозного.
Эксперты оценивали муниципалитеты по нескольким критериям. По некоторым из них Тюмень получила максимальные баллы — за доступность жилья и образование. «Недотянули» до высоких показателей — здравоохранение, ЖКХ, экология, условия для ведения бизнеса и инновационного развития.
Уровень воды в тюменской Туре за сутки снизился на 12 сантиметров. Это новый рекорд обмеления главной речной артерии города — минус 87 сантиметров над нулевой отметкой.
По данным Центра регистра и кадастра, этот показатель самый низкий за всю историю наблюдений, предыдущий антирекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года и составлял — минус 49 сантиметров.
В возрасте 37 лет умер Николая Николаев, которого в соцсетях знают под ником «Калян86». Тюменец много лет проработал дальнобойщиком, а попутно с 2015 года активно развивался, как блогер. На его ютуб-канале было около 700 подписчиков, для которых он снимал ролики из своих поездок.
По предварительной информации причиной смерти блогера стала остановка сердца. По словам его товарищей, мужчина мало спал и много пил энергетиков.
Ишимский суд приговорил к колонии на 1,5 года местную жительницу, покусавшую дознавателя. Инцидент произошел летом этого года в городском отделении полиции. Во время досмотра дознаватель обнаружила в трусах задержанной наркотики, но достать их сразу не смогла. Женщина оказала сопротивление и в итоге укусила сотрудника полиции за плечо.
В суде обвиняемая раскаялась и попросила прощения у дознавателя. Извинения тюменки были приняты, тем не менее суд вынес ей приговор с реальным сроком.