Что способствует укреплению рубля: мнение экспертов

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Существует несколько факторов, которые способствуют укреплению рубля. Во-первых, приближение налогового периода, который приходится на конец ноября, стимулирует экспортеров заранее продавать иностранную валюту из-за возросших доходов от экспорта. Во-вторых, общее ослабление доллара на международном рынке валют (индекс доллара DXY упал ниже значений конца декабря 2022 года) также оказывает влияние. В-третьих, меры властей, такие как обязательная продажа валютной выручки экспортерами и повышение ключевой ставки ЦБ, также оказывают определенное влияние на курс. Кроме того, спрос на валюту снижается из-за сокращения импорта в Россию. Укрепление рубля приводит к росту котировок облигаций федерального займа (ОФЗ) и снижает вероятность ускорения инфляции, пишет RTVI.
Относительно дальнейшего движения курса можно сделать следующие прогнозы. Банк «Русский стандарт» предполагает, что на этой неделе (20-26 ноября) курс доллара будет находиться в диапазоне 88-90 ₽, а курс евро — в диапазоне 96-98 ₽. Промсвязьбанк допускает, что в текущих условиях доллар может снизиться до уровня 83-85 руб. ближе к основному периоду налоговых выплат (28 ноября). Однако не стоит ожидать значительного укрепления рубля, так как ЦБ придется ослабить денежно-кредитную политику. Некоторые эксперты также не исключают ослабления рубля ближе к концу года, указывая на то, что активное укрепление рубля является временным явлением. Они также указывают на то, что доллар вскоре может перестать дешеветь из-за того, что в США решение экономических проблем занимает много времени.
Таким образом, можно сказать, что курс доллара и евро будет продолжать колебаться, но ослабление рубля в долгосрочной перспективе не исключается. Эксперты отмечают, что укрепление рубля связано с временными факторами и что в будущем рубль может начать снижаться по отношению к доллару.