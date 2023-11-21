Что способствует укреплению рубля: мнение экспертов

Относительно дальнейшего движения курса можно сделать следующие прогнозы. Банк «Русский стандарт» предполагает, что на этой неделе (20-26 ноября) курс доллара будет находиться в диапазоне 88-90 ₽, а курс евро — в диапазоне 96-98 ₽. Промсвязьбанк допускает, что в текущих условиях доллар может снизиться до уровня 83-85 руб. ближе к основному периоду налоговых выплат (28 ноября). Однако не стоит ожидать значительного укрепления рубля, так как ЦБ придется ослабить денежно-кредитную политику. Некоторые эксперты также не исключают ослабления рубля ближе к концу года, указывая на то, что активное укрепление рубля является временным явлением. Они также указывают на то, что доллар вскоре может перестать дешеветь из-за того, что в США решение экономических проблем занимает много времени.