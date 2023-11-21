20-летний тюменец попал под суд за ДТП, в котором погиб его родственник

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летнего тюменца.
По версии следствия, в сентябре молодой человек сел за руль своей «Лады Приоры», накануне употребив алкоголь. На переднем сиденье находился пассажир — его 34-летний родственник.
Проезжая по мосту Монтажников, тюменец не справился с управлением и влетел в ограждение. От полученных травм пассажир скончался на месте. В крови водителя обнаружили 0.29 г/л спирта.
В прокуратуре сообщили, что обвиняемый уже выплатил жене погибшего 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Тюмени.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени 13-летний школьник попал под колеса иномарки. Водитель пытался избежать столкновения с другим автомобилем, но вылетел на тротуар, где находится подросток.