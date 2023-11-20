В Тюменской области с начала года в ДТП погибли более 250 человек

В результате столкновений автомобилей погибли 85 человек, в авариях с переворотом транспорта — 5 человек, в ДТП с наездом на пешеходов — 27 человек, из-за съезда с дорожного полотна или наезда на препятствия — 30 человек, а еще 5 человек погибли при иных обстоятельствах.