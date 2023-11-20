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С начала года в авариях в Тюменской области погибли более 250 человек

В Тюменской области с начала года в ДТП погибли более 250 человек

20 ноября 2023, 02:43
Фото: Midjourney

С начала года в авариях в Тюменской области погибли более 250 человек

С начала 2023 года в Тюменской области произошло 2408 ДТП, унесших жизни более 250 человек. Это на 32 процента больше, чем за прошлый год, сообщили в региональной Госавтоинспекции «Аргументам и Фактам».
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ДТП

В результате столкновений автомобилей погибли 85 человек, в авариях с переворотом транспорта — 5 человек, в ДТП с наездом на пешеходов — 27 человек, из-за съезда с дорожного полотна или наезда на препятствия — 30 человек, а еще 5 человек погибли при иных обстоятельствах.

Под Тюменью произошла массовая авария. Есть пострадавшие
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В Тюменской области на федеральных трассах погибли 87 человек, еще 31 человек погиб в авариях, произошедших в границах населенных пунктов. Травмы различной степени тяжести получили 3087 человек.

Ранее «Наш Город» сообщал, что 15-летний подросток стал виновником жесткой аварии на трассе «Курган — Тюмень». Юный водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, еще один водитель влетел в ограждение, пытаясь избежать столкновения.

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