В Тюменской области грузовой поезд сбил пенсионерку на жд\станции Заводоуковск

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
«Установлено, что женщина стояла около железнодорожных путей в габарите поезда, где находиться запрещено. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. По факту ЧП с следственное управление при транспорте СКР России проводят проверку.
Буквально две недели назад похожий случай произошел под Тюменью. К сожалению, для пострадавшей пенсионерки он стал летальным.