В Тюменской области грузовой поезд сбил пенсионерку на жд\станции Заводоуковск

Сегодня, 20 ноября, в дневное время на жд/станции Заводоуковск грузовой поезд наехал на пенсионерку 1949 года рождения. О происшествии сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что женщина стояла около железнодорожных путей в габарите поезда, где находиться запрещено. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — пояснили в ведомстве. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. По факту ЧП с следственное управление при транспорте СКР России проводят проверку. Буквально две недели назад похожий случай произошел под Тюменью. К сожалению, для пострадавшей пенсионерки он стал летальным. Читайте также: В Тюмени неизвестные подожгли электровоз Житель Тюменской области попал под грузовой поезд