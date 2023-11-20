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В Тюменской области грузовой поезд сбил пенсионерку на жд\станции Заводоуковск

В Тюменской области грузовой поезд сбил пенсионерку на жд\станции Заводоуковск

20 ноября 2023, 12:49
Фото: 1MI
Сегодня, 20 ноября, в дневное время на жд/станции Заводоуковск грузовой поезд наехал на пенсионерку 1949 года рождения. О происшествии сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«Установлено, что женщина стояла около железнодорожных путей в габарите поезда, где находиться запрещено. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. По факту ЧП с следственное управление при транспорте СКР России проводят проверку.

Буквально две недели назад похожий случай произошел под Тюменью. К сожалению, для пострадавшей пенсионерки он стал летальным.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Жд пути#Поезд
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