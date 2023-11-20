В Тюменской области досрочно расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Работы планируют закончить уже к концу 2023-го. Всего будет расселено 145 тыс. кв. м жилья, больше 9 тыс. человек улучшат условия проживания. На сегодня новое жилье уже получили 8 875 человек», — сказано в сообщении.
Так, ключи от новых квартир недавно получили девять семей из Демьянки Уватского района. Для переселенцев из ветхого фонда выделили жилье в трехэтажной новостройке. Всего в МО за последние четыре года по программе было расселено 7,5 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили 290 семей.