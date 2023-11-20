В Тюменской области досрочно расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года

Программа по расселению домов, признанными аварийными до 2017 года, в Тюменской области будет завершена раньше на два года, чем планировалось. На сегодня в очереди на улучшение жилищных условий осталось чуть менее 1,5 тыс. семей, передает Информцентр правительства региона.

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