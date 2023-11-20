nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Тюменской области досрочно расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года

В Тюменской области досрочно расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года

20 ноября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Программа по расселению домов, признанными аварийными до 2017 года, в Тюменской области будет завершена раньше на два года, чем планировалось. На сегодня в очереди на улучшение жилищных условий осталось чуть менее 1,5 тыс. семей, передает Информцентр правительства региона.
Фото: Информационный центр правительства ТО в телеграме
«Работы планируют закончить уже к концу 2023-го. Всего будет расселено 145 тыс. кв. м жилья, больше 9 тыс. человек улучшат условия проживания. На сегодня новое жилье уже получили 8 875 человек», — сказано в сообщении.

Так, ключи от новых квартир недавно получили девять семей из Демьянки Уватского района. Для переселенцев из ветхого фонда выделили жилье в трехэтажной новостройке. Всего в МО за последние четыре года по программе было расселено 7,5 тыс. кв. м, жилищные условия улучшили 290 семей.

Читайте также:
В Тюмени с 2019 года расселили 9 тысяч жителей аварийного жильяУдачная операция: тюменские врачи удалили множественные кисты у юной пациенткиВ Тюменской области девочка едва не задохнулась из-за насадки от спрея
#Общество#Касается каждого#Ирина Швецова#Аварийное жилье#Аварийные дома#Аварийный дом
Подпишитесь
«Хайп на жизни ребенка?»: жуткие подробности жизни сына тюменского блогера Иисуса
Сегодня, 06:49
«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь
Сегодня, 07:46
«Зарабатывают миллионы!»: почему тюменцам навязывают УК «от застройщика»
Сегодня, 08:34
В Тюмени в аптеках не хватает фармацевтов
Сегодня, 04:12
«Это частная информация!»: тюменцы выступили против публичных списков неплательщиков
Сегодня, 10:17
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Тюменской области
Сегодня, 05:00