В Тюменском районе коммерческая фирма попалась на сливе сточных вод в лес

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
О том, что лесной массив загрязняется жидкими отходами, стало известно от местной жительницы.
«По обращению женщины сотрудники лесной охраны провели проверку и зафиксировали факт слива сточных вод в лесной массив. Нарушителем оказался арендатор лесного участка ООО „Медведь“. Компания использовала территорию для рекреационных целей», — пояснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
За нарушение правил санитарной безопасности в лесах в адрес руководителя фирмы внесено предостережение, а также составлен акт для взыскания ущерба, нанесенного природе.
Напомним, ранее «Наш город» рассказал про экологическое ЧП в деревня Большие Акияры, где нечистотами залило поле, предназначенное для строительства домов многодетным семьям.