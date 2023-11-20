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В Тюменском районе коммерческая фирма попалась на сливе сточных вод в лес

В Тюменском районе коммерческая фирма попалась на сливе сточных вод в лес

20 ноября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Неподалеку от садоводческого общества «Дорожник» в Тюменском районе местная компания сливала свои нечистоты прямо в лес. Данный факт был зафиксирован сотрудниками лесной охраны.
Видео: департамент Лесного комплекса ТО

О том, что лесной массив загрязняется жидкими отходами, стало известно от местной жительницы.

«По обращению женщины сотрудники лесной охраны провели проверку и зафиксировали факт слива сточных вод в лесной массив. Нарушителем оказался арендатор лесного участка ООО „Медведь“. Компания использовала территорию для рекреационных целей», — пояснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах в адрес руководителя фирмы внесено предостережение, а также составлен акт для взыскания ущерба, нанесенного природе.

Напомним, ранее «Наш город» рассказал про экологическое ЧП в деревня Большие Акияры, где нечистотами залило поле, предназначенное для строительства домов многодетным семьям.

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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Экология#Департамент лесного комплекса
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