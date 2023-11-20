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Posted 20 ноября 2023, 04:12

Published 20 ноября 2023, 04:12

Modified 20 ноября 2023, 04:14

Updated 20 ноября 2023, 04:14

В тюменских аптеках отмечена нехватка фармацевтов

В Тюмени в аптеках не хватает фармацевтов

20 ноября 2023, 04:12
Фото: 1MI.

В тюменских аптеках отмечена нехватка фармацевтов

В Тюменской области возник дефицит фармацевтов-провизоров. На сегодняшний день открыты более сотни вакансий, при этом на одно предложение о работе приходится лишь 2,2 резюме. Такие данные сообщают аналитики HeadHunter.

Размер предлагаемой заработной платы составляется от 40 тысяч рублей. В числе обязательных требований — фармацевтическое образование по специальности «Фармация», действующий сертификат/аккредитация по специальности «Фармация» или «Провизор».

Заметим, дефицит кадров в аптеках отмечен не только в Тюменской области, но и в целом по России. По данным Ассоциации независимых аптек, проблемы с поиском сотрудников испытывает каждая третья аптека в стране.

Отрасли не хватает около 30% специалистов. При этом ежегодно число аптек увеличивается. Только в Тюмени сегодня работают около 650 аптек.

Аналитики отмечают, что проблема дефицита кадра обусловлена сложившейся демографической ситуацией. Иными словами — людей брать почти неоткуда.

«В сложившейся ситуации работодателям крайне важно посмотреть и при необходимости пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала», — подчеркивают эксперты.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели столкнулись с дефицитом рабочего персонала. В октябре потребность в специалистах данной сферы в регионе возросла на 42% по сравнению с октябрем 2022 года. При этом на 1 вакансию приходилось лишь 2,4 активных резюме.

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