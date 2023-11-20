В Тюмени в аптеках не хватает фармацевтов

Posted 20 ноября 2023, 04:12
Published 20 ноября 2023, 04:12
Modified 20 ноября 2023, 04:14
Updated 20 ноября 2023, 04:14
Размер предлагаемой заработной платы составляется от 40 тысяч рублей. В числе обязательных требований — фармацевтическое образование по специальности «Фармация», действующий сертификат/аккредитация по специальности «Фармация» или «Провизор».
Заметим, дефицит кадров в аптеках отмечен не только в Тюменской области, но и в целом по России. По данным Ассоциации независимых аптек, проблемы с поиском сотрудников испытывает каждая третья аптека в стране.
Отрасли не хватает около 30% специалистов. При этом ежегодно число аптек увеличивается. Только в Тюмени сегодня работают около 650 аптек.
Аналитики отмечают, что проблема дефицита кадра обусловлена сложившейся демографической ситуацией. Иными словами — людей брать почти неоткуда.
«В сложившейся ситуации работодателям крайне важно посмотреть и при необходимости пересмотреть те процессы, которые влияют на удержание персонала», — подчеркивают эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели столкнулись с дефицитом рабочего персонала. В октябре потребность в специалистах данной сферы в регионе возросла на 42% по сравнению с октябрем 2022 года. При этом на 1 вакансию приходилось лишь 2,4 активных резюме.