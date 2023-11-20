В Тюмени в аптеках не хватает фармацевтов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели столкнулись с дефицитом рабочего персонала. В октябре потребность в специалистах данной сферы в регионе возросла на 42% по сравнению с октябрем 2022 года. При этом на 1 вакансию приходилось лишь 2,4 активных резюме.