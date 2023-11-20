В резиденцию удмуртского Деда Мороза приходит много писем

Кроме того, в рамках форума «Россия» открылась выставка «Елки России», на которой была представлена елка из Удмуртии. Она установлена слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В ближайшее время елку украсят игрушками с изображениями удмуртских мифологических персонажей и символов, часть игрушек создана мастерами из Удмуртии. После окончания зимы елки из 89 регионов страны будут высажены в парке на ВДНХ.