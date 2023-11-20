В резиденцию удмуртского Деда Мороза приходит много писем

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как сообщает udm-info.ru, Тол Бабай 18 ноября провел встречу с посетителями выставки и сфотографировался с ними. Первые гости были из Москвы, Московской области, Татарстана, Калининградской области и Алтайского края. Каждый, кто захотел, смог загадать желания и отправить письма в резиденцию Тол Бабая в селе Шаркан.
Удмуртский Дед Мороз пожелал всем здоровья, удачи, счастья и веры в сказку. Он также отметил, что гордится тем, что представляет Удмуртию на выставке «Мы из Удмуртии» и имеет возможность познакомить детей и взрослых с удмуртскими традициями и культурой.
Кроме того, в рамках форума «Россия» открылась выставка «Елки России», на которой была представлена елка из Удмуртии. Она установлена слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В ближайшее время елку украсят игрушками с изображениями удмуртских мифологических персонажей и символов, часть игрушек создана мастерами из Удмуртии. После окончания зимы елки из 89 регионов страны будут высажены в парке на ВДНХ.
Выставка-форум «Россия» была открыта по инициативе президента России Владимира Путина 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. В рамках события 5 декабря, в день региона, состоится масштабное представление Удмуртии. Для гостей будет организовано много мероприятий, в том числе культурная и деловая программа, а также представление инвестиционного потенциала и туристического календаря республики.