В преддверии Нового года мандарины в Тюмени подешевели в два раза

Что касается других популярных фруктов, бананов и яблок, в частности, то их стоимость существенно не изменилась по сравнению с октябрем. Килограмм яблок в среднем продают в Тюмени за 100-200 рублей (в зависимости от сорта), стоимость бананов составляет 119-175 рублей за килограмм.