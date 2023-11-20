nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Тюмень мандарины везут из Турции, Китая и Марокко

В преддверии Нового года мандарины в Тюмени подешевели в два раза

20 ноября 2023, 04:56

В Тюмень мандарины везут из Турции, Китая и Марокко

В тюменских гипермаркетах подешевели мандарины. Если в начале октябре цитрусовые продавали за 250 — 300 рублей за килограмм, то сегодня в магазинах фрукты можно найти за 100 — 109 рублей.
Фото: 1MI

Средняя стоимость новогодних фруктов составляет 129 — 160 рублей за килограмм. Самые дорогие — турецкие «Муркотт» и мини-мандарины из Китая. Их продают за 300 — 329 рублей за килограмм. Марокканские клементины стоят 239 рублей за килограмм.

В основном все новогодние цитрусовые в Тюмень везут из Китая и Турции. Также в продаже имеются мандарины из Аргентины, Израиля, Абхазии.

Фото: 1MI

Что касается других популярных фруктов, бананов и яблок, в частности, то их стоимость существенно не изменилась по сравнению с октябрем. Килограмм яблок в среднем продают в Тюмени за 100-200 рублей (в зависимости от сорта), стоимость бананов составляет 119-175 рублей за килограмм.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года стоимость сахара выросла на 22% (до 74,6 рублей), мясо подорожало на 13,2%, яйца выросли в цене 11%.

Читайте также:
В Тюмени в аптеках не хватает фармацевтовНа Тюменскую область надвигают 20-градусные морозыТюменская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Фрукты#Цены#Новый год
Подпишитесь
«Хайп на жизни ребенка?»: жуткие подробности жизни сына тюменского блогера Иисуса
Сегодня, 06:49
«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь
Сегодня, 07:46
«Имена великих»: знаете ли вы в честь кого названы тюменские улицы
17 ноября, 07:00
В Тюмени в аптеках не хватает фармацевтов
Сегодня, 04:12
В тобольском изоляторе арестанты устроили бунт с пожаром
Сегодня, 07:17
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Тюменской области
Сегодня, 05:00