В преддверии Нового года мандарины в Тюмени подешевели в два раза

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Средняя стоимость новогодних фруктов составляет 129 — 160 рублей за килограмм. Самые дорогие — турецкие «Муркотт» и мини-мандарины из Китая. Их продают за 300 — 329 рублей за килограмм. Марокканские клементины стоят 239 рублей за килограмм.
В основном все новогодние цитрусовые в Тюмень везут из Китая и Турции. Также в продаже имеются мандарины из Аргентины, Израиля, Абхазии.
Что касается других популярных фруктов, бананов и яблок, в частности, то их стоимость существенно не изменилась по сравнению с октябрем. Килограмм яблок в среднем продают в Тюмени за 100-200 рублей (в зависимости от сорта), стоимость бананов составляет 119-175 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года стоимость сахара выросла на 22% (до 74,6 рублей), мясо подорожало на 13,2%, яйца выросли в цене 11%.