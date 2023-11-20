Тюменские заключенные из ИК-4 подарили детскому саду игрушки, сделанные своими руками

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В пресс-службе областного управления ФСИН пояснили, что помощь колонии детсаду организована по просьбе руководителя дошкольного учреждения.
«Осуждённые откликнулись на акцию по изготовлению игрушек и за короткий период изготовили детские деревянные лопатки на деревообрабатывающем производстве колонии», — сказано в сообщении ведомства.
Передали детский инвентарь по месту назначения сотрудники колонии. По их словам, ребята очень обрадовались лопатками и с нетерпением ждут снег, что попробовать их в деле.
Ранее стало известно, что заключенные в тобольском СИЗО устроили погром из-за того, что им не понравились условия их содержания.