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Updated Сегодня, 13:15

Тюменские заключенные из ИК-4 подарили детскому саду игрушки, сделанные своими руками

Тюменские заключенные из ИК-4 подарили детскому саду игрушки, сделанные своими руками

20 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Осужденные из тюменской колонии общего режима №4 стали волонтерами для одного им местных детсадов. Заключенные смастерили для ребят лопатки для уборки снега.
Фото: сайт УФСИН по Тюменской области

В пресс-службе областного управления ФСИН пояснили, что помощь колонии детсаду организована по просьбе руководителя дошкольного учреждения.

«Осуждённые откликнулись на акцию по изготовлению игрушек и за короткий период изготовили детские деревянные лопатки на деревообрабатывающем производстве колонии», — сказано в сообщении ведомства.

Передали детский инвентарь по месту назначения сотрудники колонии. По их словам, ребята очень обрадовались лопатками и с нетерпением ждут снег, что попробовать их в деле.

Ранее стало известно, что заключенные в тобольском СИЗО устроили погром из-за того, что им не понравились условия их содержания.

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#Общество#Ирина Швецова#УФСИН#Исправительная колония
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