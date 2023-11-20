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В Тюмени работников удерживают на местах выплатой премий и повышением зарплат

Тюменские работодатели применяют контрмеры для удержания сотрудников

20 ноября 2023, 06:14
Фото: 1MI

В Тюмени работников удерживают на местах выплатой премий и повышением зарплат

Тюменские работодатели стали чаще отговаривать сотрудников от увольнения. Контрпредложения своим сотрудникам делают 79% работодателей. Более 58% руководителей отмечают, что к таким мерам им приходится прибегать чаще, чем 5 лет назад.

Большая часть работодателей, 71%, пытается удержать сотрудников посредством повышения зарплаты и выплаты премий. Повышение в должности предлагают 52% руководителей, еще 44% — варианты корректировки графика работы и уменьшения нагрузки.

24% предлагают собравшимся увольняться сотрудникам более интересные проекты, 17% — переход на удаленку, 9% — увеличение продолжительности отпуска, сообщают аналитики Зарплаты.Ру.

При этом самым эффективным вариантом контрпредложения сотрудникам тюменские работодатели считают повышение зарплаты (78%), изменение графика работы (39%), повышение должности (33%), перевод на более интересный проект (17%), увеличение отпуска (11%), перевод на удаленку (7%).

Чаще всего задержать в тюменских компаниях пытаются редких специалистов (65%), рабочих (23%), менеджеров (15%), а 20% работодателей готовы удерживать любой ценой всех своих подчиненных.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число 20-ти российских регионов с самыми высокими зарплатами. Средний уровень зарплат в области составляет от 31 до 70 тысяч рублей, 14,1% работников ежемесячно зарабатывают 100 тысяч рублей.

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