Тюменские работодатели применяют контрмеры для удержания сотрудников

В Тюмени работников удерживают на местах выплатой премий и повышением зарплат

Тюменские работодатели стали чаще отговаривать сотрудников от увольнения. Контрпредложения своим сотрудникам делают 79% работодателей. Более 58% руководителей отмечают, что к таким мерам им приходится прибегать чаще, чем 5 лет назад.