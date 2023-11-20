Тюменские работодатели применяют контрмеры для удержания сотрудников

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Большая часть работодателей, 71%, пытается удержать сотрудников посредством повышения зарплаты и выплаты премий. Повышение в должности предлагают 52% руководителей, еще 44% — варианты корректировки графика работы и уменьшения нагрузки.
24% предлагают собравшимся увольняться сотрудникам более интересные проекты, 17% — переход на удаленку, 9% — увеличение продолжительности отпуска, сообщают аналитики Зарплаты.Ру.
При этом самым эффективным вариантом контрпредложения сотрудникам тюменские работодатели считают повышение зарплаты (78%), изменение графика работы (39%), повышение должности (33%), перевод на более интересный проект (17%), увеличение отпуска (11%), перевод на удаленку (7%).
Чаще всего задержать в тюменских компаниях пытаются редких специалистов (65%), рабочих (23%), менеджеров (15%), а 20% работодателей готовы удерживать любой ценой всех своих подчиненных.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число 20-ти российских регионов с самыми высокими зарплатами. Средний уровень зарплат в области составляет от 31 до 70 тысяч рублей, 14,1% работников ежемесячно зарабатывают 100 тысяч рублей.