Тюменские ООПТ лишились одного из федеральных кураторов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Задержание связано с работой чиновника в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Там он больше 10 лет занимал пост директора. Детали задержания пока неизвестны.
В Минприроды управленец перешел в начале 2021 года. Сразу на должность замдиректора департамента ООПТ. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов тогда отмечал, что опыт работы Алексея Яковлева, что называется, на земле, поможет, в том числе, улучшить работу отдела федерального ведомства.
Позже замдиректора курировал профилактику и тушение лесных пожаров на особо охраняемых территориях. Минприроды, например, проводит курсы для лесников, контролирует подготовку к пожароопасному периоду.
Отметим, что в Тюменской области — около сотни природных территорий, которые охраняются государством. Большая часть из них — регионального значения, несколько — федерального.