Тюменские ООПТ лишились одного из федеральных кураторов

В Минприроды управленец перешел в начале 2021 года. Сразу на должность замдиректора департамента ООПТ. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов тогда отмечал, что опыт работы Алексея Яковлева, что называется, на земле, поможет, в том числе, улучшить работу отдела федерального ведомства.