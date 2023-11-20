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Тюменские ООПТ лишились одного из федеральных кураторов

Тюменские ООПТ лишились одного из федеральных кураторов

20 ноября 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Силовики задержали заместителя директора департамента госполитики и регулирования в сфере развитии ООПТ Минприроды Алексея Яковлева. Об этом сообщили на ресурсах самого федерального ведомства.

Задержание связано с работой чиновника в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Там он больше 10 лет занимал пост директора. Детали задержания пока неизвестны.

В Минприроды управленец перешел в начале 2021 года. Сразу на должность замдиректора департамента ООПТ. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов тогда отмечал, что опыт работы Алексея Яковлева, что называется, на земле, поможет, в том числе, улучшить работу отдела федерального ведомства.

Позже замдиректора курировал профилактику и тушение лесных пожаров на особо охраняемых территориях. Минприроды, например, проводит курсы для лесников, контролирует подготовку к пожароопасному периоду.

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Отметим, что в Тюменской области — около сотни природных территорий, которые охраняются государством. Большая часть из них — регионального значения, несколько — федерального.

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#Происшествия#Экология#Национальный парк#Инна Доровская#ООПТ#Минприроды
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