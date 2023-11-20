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Салат «Оливье» в Тюмени за год резко подорожал

Салат «Оливье» в Тюмени за год резко подорожал

20 ноября 2023, 07:55
Фото: Википедия
В Тюмени стоимость салата «Оливье» увеличилась на 60-80 рублей. За последний год снизилась стоимость некоторых овощей, но увеличилась цена на яйца, мясо, консервацию. «Наш Город» выяснил, сколько обойдется приготовление популярного новогоднего угощения.
Фото: 1MI

Картофель. В декабре 2022 года тюменцы могли купить килограмм картофеля в среднем за 35 рублей, в ноябре 2023 года стоимость корнеплода снизилась до 22,7 рублей или на 35,3%.

Морковь. Жители Тюменской области в прошлом году за килограмм моркови отдавали порядка более 40 рублей за килограмм. В этом году за килограмм моркови стоит 38,16 рублей — стоимость упала на 13,8%.

Репчатый лук. Этот овощ не является главным ингредиентов новогоднего салата, но многие добавляют в «Оливье» или зеленый лук, или репчатый. В конце 2022 года килограмм лука стоил более 45 рублей за килограмм, в ноябре 2023 года — он подешевел на 33,4% до 30,69 рублей.

Фото: 1MI

Куриные яйца. Здесь ситуация не такая радужная, как с овощами. За год стоимость яиц взлетела на 11% (по официальным данным). По факту цены выросли на 30% — с 70-80 рублей до 100 и выше.

Колбаса вареная. В традиционный салат «Оливье» добавляют мясо перепелов и раковые шейки, но в России такой салат готовят немногие. Как правило, в «Оливье» кладут вареную колбасу. За год ее стоимость увеличилась на 14,4% — до 571 рубля за килограмм.

Курица. Более экономным вариантом будет «Оливье» с отварной курятиной. Килограмм мяса птицы стоит 249 рублей сегодня — за год стоимость куриного мяса увеличилась на 10,7%.

Фото: 1MI

Майонез. Майонезом заправлены почти все салаты на новогоднем столе — «Оливье» не исключение. Ценник на этот продукт также увеличился по сравнению с 2022 годом более чем на 20%. В среднем пачка майонеза весом 800 граммов сегодня стоит около 200 рублей за килограмм.

Зеленый горошек. В 2022 году средняя стоимость консервированного горошка составляла 100-125 рублей за банку весом 300-400 граммов. В конце 2023 году стоимость данного продукту увеличилась до 130-147 рублей.

Огурцы. Маринованные огурцы в минувшем году в среднем стоили от 90 до 130 рублей за банку. В конце 2023 года стоимость консервации возросла до 130-230 рублей (в зависимости от производителя).

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Таким образом, жителям Тюменской области на покупку продуктов для «Оливье» придется потратить в среднем около 600-620 рублей. Годом ранее набор ингредиентов для новогоднего салата стоил в среднем 535 рублей.

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