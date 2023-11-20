Салат «Оливье» в Тюмени за год резко подорожал

Майонез. Майонезом заправлены почти все салаты на новогоднем столе — «Оливье» не исключение. Ценник на этот продукт также увеличился по сравнению с 2022 годом более чем на 20%. В среднем пачка майонеза весом 800 граммов сегодня стоит около 200 рублей за килограмм.