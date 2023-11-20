«С июля греем воду в тазиках»: тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Сейчас жители дома вынуждены жить в непростых условиях — горячей воды в доме нет, а ставить новый бойлер УК пока не собирается.
«Летом в июле 2023 года нам поменяли бойлер на новый. В итоге после замены бойлера бежит чуть тёплая вода. Звонили и оставляли заявки для устранения этой проблемы в УК „Спектр-М“, но как всегда были проигнорированы. В доме проживают маленькие дети и приходиться греть воду каждый раз что бы их искупать. Мы хотим что бы на нас обратили внимание и решили нашу проблему», — рассказал «Нашему городу» житель одной из квартир дома Славян Барцев.
В управляющей компании на звонок редакции не ответили, причем это уже не первая проблема, с которой жильцы домов «Спектра-М» обращаются к журналистам. В том же доме несколько раз прорывало канализацию в подвале и жильцам приходилось неделями дышать нечистотами.
Отзывы об УК «Спектр-М» крайне негативные, сообщается, что сотрудники компании не выполняют своих должностных обязанностей и не хотят решать проблемы. Известно, что у этой УК имеется дебиторская задолженность в 675 тысяч рублей, а также кредит на 350 тысяч рублей. Учредителем числится Николай Любас, который руководит еще несколькими компаниями в области недвижимости.
Ранее Наш город» рассказывал о том, что застройщики в Тюменской области навязывают жильцам собственные управляющие компании, чтобы увеличить доход и упростить приемку квартир.