«С июля греем воду в тазиках»: тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер

Отзывы об УК «Спектр-М» крайне негативные, сообщается, что сотрудники компании не выполняют своих должностных обязанностей и не хотят решать проблемы. Известно, что у этой УК имеется дебиторская задолженность в 675 тысяч рублей, а также кредит на 350 тысяч рублей. Учредителем числится Николай Любас, который руководит еще несколькими компаниями в области недвижимости.