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Тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер.

«С июля греем воду в тазиках»: тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер

20 ноября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер.

Тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер

В редакцию уже не в первый раз обращаются жильцы домов под управой УК «Спектр-М», которая, по сообщениям жильцов, не реагирует на жалобы. Так в доме № 31 на улице Судостроителей в июле установили новый бойлер, который оказался бесполезным — жильцам приходится греть воду в тазиках.

Сейчас жители дома вынуждены жить в непростых условиях — горячей воды в доме нет, а ставить новый бойлер УК пока не собирается.

«Летом в июле 2023 года нам поменяли бойлер на новый. В итоге после замены бойлера бежит чуть тёплая вода. Звонили и оставляли заявки для устранения этой проблемы в УК „Спектр-М“, но как всегда были проигнорированы. В доме проживают маленькие дети и приходиться греть воду каждый раз что бы их искупать. Мы хотим что бы на нас обратили внимание и решили нашу проблему», — рассказал «Нашему городу» житель одной из квартир дома Славян Барцев.
Тюменская УК отказывается менять неисправный бойлер.
Видео: Славян Барцев.

В управляющей компании на звонок редакции не ответили, причем это уже не первая проблема, с которой жильцы домов «Спектра-М» обращаются к журналистам. В том же доме несколько раз прорывало канализацию в подвале и жильцам приходилось неделями дышать нечистотами.

Отзывы об УК «Спектр-М» крайне негативные, сообщается, что сотрудники компании не выполняют своих должностных обязанностей и не хотят решать проблемы. Известно, что у этой УК имеется дебиторская задолженность в 675 тысяч рублей, а также кредит на 350 тысяч рублей. Учредителем числится Николай Любас, который руководит еще несколькими компаниями в области недвижимости.

Ранее Наш город» рассказывал о том, что застройщики в Тюменской области навязывают жильцам собственные управляющие компании, чтобы увеличить доход и упростить приемку квартир.

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