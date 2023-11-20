РЭО представил альбом типовых решений по обращению с отходами

Альбом состоит из примеров уже работающих утилизаторов вторичных ресурсов, а также производителей продукции из них и из вторсырья. Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в 2021 году компания представила альбом для отрасли обращения с отходами производства и потребления, включающий в себя примеры доступного и качественного российского оборудования в сфере ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.