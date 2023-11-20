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РЭО представил альбом типовых решений по обращению с отходами

РЭО представил альбом типовых решений по обращению с отходами

20 ноября 2023, 14:48
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) при участии Минпромторга России создал альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в промышленности.

Альбом состоит из примеров уже работающих утилизаторов вторичных ресурсов, а также производителей продукции из них и из вторсырья. Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в 2021 году компания представила альбом для отрасли обращения с отходами производства и потребления, включающий в себя примеры доступного и качественного российского оборудования в сфере ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.

Буцаев отметил, что этим сборником активно пользуются власти в регионах и инвесторы для планирования подобных проектов. Он выразил уверенность в том, что новый альбом будет также хорошо принят заинтересованными лицами.

В новом сборнике РЭО собрал типовые технические решения по обращению с отходами в отраслях металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, а также электронной промышленности и микроэлектроники. Альбом включает 25 реализованных проектов и три проекта в стадии проектирования.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что в альбоме изложены данные о принципиальных технологических схемах объектов утилизации отходов, месте их реализации, перечне производимой продукции и применяемого в технологическом процессе вторичного ресурса и вторичного сырья.

РЭО разработал альбом совместно с Минпромторгом России в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Стоит отметить, что сам альбом отвечает принципам формирования экономики замкнутого цикла.

#Общество
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