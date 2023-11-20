РЭО и МГИМО объявили о старте набора на программу ДПО в сфере экологии

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, слушатели новой программы РЭО и МГИМО МИД России получат дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Также они смогут самостоятельно оценивать уровень негативного воздействия человека на природу и уровень ущерба, причиненного окружающей среде.
Слушатели программы узнают об общей характеристике экологических правонарушений, ответственности за правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления. В числе прочего они ознакомятся с теоретическими основами судебной экспертизы и процессуальными основами производства судебной экологической экспертизы. Об этом информирует gorod55.ru.
Участникам программы расскажут о понятии экологического вреда, методиках определения и расчета вреда, нанесенного окружающей среде вследствие нарушения норм законодательства.
Программа реализуется в соответствии со стратегией РЭО и преследует цель подготовки кадров для построения экономики замкнутого цикла в России.