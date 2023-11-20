РЭО и МГИМО объявили о старте набора на программу ДПО в сфере экологии

По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, слушатели новой программы РЭО и МГИМО МИД России получат дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Также они смогут самостоятельно оценивать уровень негативного воздействия человека на природу и уровень ущерба, причиненного окружающей среде.