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Updated Сегодня, 18:01

РЭО и МГИМО объявили о старте набора на программу ДПО в сфере экологии

РЭО и МГИМО объявили о старте набора на программу ДПО в сфере экологии

20 ноября 2023, 18:01
Фото: Midjourney
РЭО при участии Московского государственного института международных отношений разработал программу повышения квалификации для сотрудников сферы экологии «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».

По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, слушатели новой программы РЭО и МГИМО МИД России получат дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Также они смогут самостоятельно оценивать уровень негативного воздействия человека на природу и уровень ущерба, причиненного окружающей среде.

Слушатели программы узнают об общей характеристике экологических правонарушений, ответственности за правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления. В числе прочего они ознакомятся с теоретическими основами судебной экспертизы и процессуальными основами производства судебной экологической экспертизы. Об этом информирует gorod55.ru.

Участникам программы расскажут о понятии экологического вреда, методиках определения и расчета вреда, нанесенного окружающей среде вследствие нарушения норм законодательства.

Программа реализуется в соответствии со стратегией РЭО и преследует цель подготовки кадров для построения экономики замкнутого цикла в России.

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