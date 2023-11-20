Прокуратура взяла под контроль проверку ЧП в ИВС Тобольска, устроенного арестантами

Ранее стало известно, что арестанты разбили видеокамеру и умывальник, устроили костер из мусора и не хотели пускать дежурных, которые пытались потушить возгорание. Когда полицейские все-таки прорвались в камеру, один из заключенных ранил себя заточкой.