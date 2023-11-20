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Posted 20 ноября 2023, 11:33

Published 20 ноября 2023, 11:33

Modified 20 ноября 2023, 11:36

Updated 20 ноября 2023, 11:36

Прокуратура взяла под контроль проверку ЧП в ИВС Тобольска, устроенного арестантами

Прокуратура взяла под контроль проверку ЧП в ИВС Тобольска, устроенного арестантами

20 ноября 2023, 11:33
Фото: 1MI.
Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проверки, которые сейчас проходят в тобольском ИВС после «бунта», устроенного местными арестантами.

Происшествие случилось вечером предыдущего дня, 19 ноября. Как пояснили в пресс-службе ведомства, заключенным на время следствия мужчинам не понравились условия и режим в изоляторе. Свой протест они выразили погромом и пожаром.

«В связи с несогласием с правилами внутреннего распорядка и условиями пребывания в изоляторе временного содержания „Тобольский“ следственно-арестованными было повреждено имущество в камере, а затем устроен поджог», — отметили региона.

Ранее стало известно, что арестанты разбили видеокамеру и умывальник, устроили костер из мусора и не хотели пускать дежурных, которые пытались потушить возгорание. Когда полицейские все-таки прорвались в камеру, один из заключенных ранил себя заточкой.

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