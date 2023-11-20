Пермская ЦБК приняла участие в выставке PulpFor 2023

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Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:55
Отраслевое мероприятие прошло с 14 по 16 ноября в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, пишет properm.ru.
Относительно прошлого года экспозиция выставки PulpFor 2023 выросла почти в три раза. На 248 выставочных стендах компании представили технологические решения и современное оборудование для ЦБП, услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию. Помимо отечественных компаний, в мероприятии приняли участие иностранные, вт их числе предприятия из Китая, Турции, Индии и Беларуси.
На стенде ПЦБК гости могли ознакомиться с различными видами тарных картонов, а также с линейкой инновационных стойких картонов RCB.
Чрезвычайно насыщенной была деловая программа выставки. В ней приняли участие не только представителей бизнеса и власти, но и эксперты, ученые, а также руководители отраслевых ассоциаций. Всего было запланировано 17 мероприятий, на которых выступили более 100 спикеров. Безусловно, общей темой стали перспективы развития ЦБП, ее технологическая и кадровая независимость.
Среди ключевый событий первого дня выставки — дискуссия, в которой приняли участие главы предприятий, под названием «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». В качестве докладчика от пермского предприятия выступил председатель совета директоров компании Александр Бойченко.
В ходе выступления он отметил ряд позитивных тенденций, которые наблюдаются в отрасли отечественного ЦБП. В частности, Бойченко акцентировал внимание на постепенном возврате цен на докризисный уровень, а также высоком спросе на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особо он отметил необходимость продолжения отношений с Китаем, который стал основным рынком сбыта для РФ.
По данным Александра Бойченко, с начала 2023 года китайские компании заказали в России более 1,3 млн тонн бумаги и картона.
«Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря росту экспорта цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд», — пояснил Бойченко.