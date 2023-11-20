Пермская ЦБК приняла участие в выставке PulpFor 2023

В ходе выступления он отметил ряд позитивных тенденций, которые наблюдаются в отрасли отечественного ЦБП. В частности, Бойченко акцентировал внимание на постепенном возврате цен на докризисный уровень, а также высоком спросе на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особо он отметил необходимость продолжения отношений с Китаем, который стал основным рынком сбыта для РФ.