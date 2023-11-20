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Около 15 тысяч тюменцев проходят лечение у врачей-психиатров

Около 15 тысяч тюменцев проходят лечение у врачей-психиатров

20 ноября 2023, 09:50
Фото: Midjourney
На сегодня в Тюменской области у врачей-психиатров наблюдаются порядка 15 тысяч человек. Многие из них страдают от депрессии и когнитивных нарушений.

Об этом «Мегатюмени» рассказали в региональном депздраве. В ведомстве также отметили, что по итогам прошлого года, основными поводами для обращения к психиатру у тюменцев стали такие расстройства, как нарушение речи, сна, памяти и тревожно-депрессивные состояния.

В целом, в 2022 году жители региона чаще всего обращались за медпомощью в связи с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения и эндокринной системы, из-за расстройства пищевого поведения и нарушения обмена веществ.

Ранее стало известно, что число тюменцев с психическими заболеваниями растет год от года и уже превысило 35,6 тыс. человек.

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#Общество#Ирина Швецова#Департамент здравоохранения#Здравоохранение#Психиатрия#Медицина72
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