Около 15 тысяч тюменцев проходят лечение у врачей-психиатров

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Об этом «Мегатюмени» рассказали в региональном депздраве. В ведомстве также отметили, что по итогам прошлого года, основными поводами для обращения к психиатру у тюменцев стали такие расстройства, как нарушение речи, сна, памяти и тревожно-депрессивные состояния.
В целом, в 2022 году жители региона чаще всего обращались за медпомощью в связи с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения и эндокринной системы, из-за расстройства пищевого поведения и нарушения обмена веществ.
Ранее стало известно, что число тюменцев с психическими заболеваниями растет год от года и уже превысило 35,6 тыс. человек.