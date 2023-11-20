Около 15 тысяч тюменцев проходят лечение у врачей-психиатров

Об этом «Мегатюмени» рассказали в региональном депздраве. В ведомстве также отметили, что по итогам прошлого года, основными поводами для обращения к психиатру у тюменцев стали такие расстройства, как нарушение речи, сна, памяти и тревожно-депрессивные состояния.