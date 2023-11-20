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Необычный современный микрорайон-берлога появился в Тюмени

Необычный современный микрорайон-берлога появился в Тюмени

20 ноября 2023, 13:44
Фото: «Страна Девелопмент»
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Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» построил в Тюмени современный микрорайон-берлогу — цельный мини-город, в котором есть все для жизни, учебы, работы и отдыха.

Уникальный не только для Тюмени, но и всего Урала микрорайон — лабиринт посетил глава города Руслан Кухарук. Сеть переходов и эскалаторов связывает дома жилого комплекса «Звездный», крытые паркинги, спортзал с бассейном, автобусную остановку, 2 бульвара, школу, садик и самый крупный в заречной части города ТЦ «Тюмень Сити Молл» с фуд-кортами, ресторанами, боулингом, кинотеатром, фонтанами и даже МФЦ.

Фото: «Страна Девелопмент»

Подобные «берлоги», в которых можно перезимовать, есть только в Москва-Сити. В таком микрорайоне можно провести всю холода, не выходя на улицу. Фактически в новом мини-городе предлагается около 2000 рабочих мест.

Это уникальный проект не только для Тюмени, но и для всего Уральского федерального округа. Жители нашего ЖК «Звездный» могут, как говорится, «в тапочках» дойти до нужного магазина или салона и без необходимости вообще не выходить на улицу. В условиях сибирских зим и морозов — это актуальное и нужное решение, — рассказал президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Фото: «Страна Девелопмент»

Еще одна уникальность этого комплекса — самый высокий жилой дом в Тюмени находится именно здесь. Четыре 32-этажные башни застройщик сдаст уже в 2025 году.

Фото: «Страна Девелопмент»

На первом этаже ТЦ «Среда.Звездный», который открыли в сентябре 2023 года, работают круглосуточный супермаркет, аптека, салоны услуг и кофейня. На 11 этаже запускается огромный фитнес-центр с бассейном и панорамным видом на город — он станет самым высоко расположенным спортивным клубом города.

Фото: «Страна Девелопмент»

Рядом с переходом из ЖК в ТРЦ застройщик установит новую современную остановку. В непогоду автобусов можно дождаться прямо в ТЦ, где находится 180 различных операторов бизнеса.

Фото: «Страна Девелопмент»

В центре ЖК расположена школа — родители могут не переживать за детей, чей маршрут проходит через дорогу. Благодаря надземному переходу, чтобы попасть с одной стороны улицы на другую, не нужно пересекать проезжую часть. В будущем улицу Тимофея Чаркова планируют расширять, и новый переход позволит комфортно передвигаться в этой локации.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м.

ГК «Страна Девелопмент» — лидер по объемам текущего строительства в Тюмени. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Застройщик входит в топ-10 девелоперов России по объему проектов КРТ, площадь таких проектов составляет 2,5 млн кв. м.

ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ». Проектная декларация на наш. дом.рф.

#Общество#Тюмень#Микрорайон#Тюменская область#Школа#Покупка#Надземный пешеходный переход#Покупка квартир#Продажа недвижимости#Анастасия Имамахметова#Продажа квартиры
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