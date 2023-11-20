Необычный современный микрорайон-берлога появился в Тюмени

В центре ЖК расположена школа — родители могут не переживать за детей, чей маршрут проходит через дорогу. Благодаря надземному переходу, чтобы попасть с одной стороны улицы на другую, не нужно пересекать проезжую часть. В будущем улицу Тимофея Чаркова планируют расширять, и новый переход позволит комфортно передвигаться в этой локации.