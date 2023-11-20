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На Тюменскую область надвигают 20-градусные морозы

На Тюменскую область надвигают 20-градусные морозы

20 ноября 2023, 01:03
Фото: 1MI
В Тюменской области ожидаются 20-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, до -12…-20 столбики термометров опустятся предстоящей ночью. В течение дня понедельника температура воздуха составит -4…-9. Ожидаются осадки в виде снега, северо-западный ветер с переходом на западный 4-9 м/с.

В Тюмени в понедельник, 20 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный до 2,7 м/с. Утром столбики термометров покажут -8…-10, в полудню потепллет до -6. В темное время суток температура воздуха составит -9…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29, закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 48 минут.

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В Тобольске 20 ноября синоптики обещают небольшой снег, ветер юго-западный с переходом на южный до 1,7 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -8…-10, в вечерние часы ожидается -10…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:24, закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 36 минут.

В Ялуторовске 20 ноября синоптики обещают небольшой снег, ветер юго-западный до 2,5 м/с. Утром столбики термометров покажут -8…-10, днем ожидается до -6…-9. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -9…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 16:16, продолжительность дня 7 часов 53 минуты.

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В Заводоуковске в первый рабочий день новой недели ожидается снег, в течение дня ветер юго-западный с переходом на южный до 2,2 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -6…-10, в вечернее время столбики термометров опустятся до -10…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:213, закат в 16:16, продолжительность дня 7 часов 55 минут.

В Ишиме 20 ноября в течение дня ожидается пасмурная погода, снег, западный ветер с переходом на юный до 2,5 м/с. Утром температура воздуха составит -8…-10, к полудню потеплеет до -6. В вечерние и ночные часы ожидается -10…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:08, закат в 16:07, продолжительность дня 7 часов 59 минут.

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