На Тюменскую область надвигают 20-градусные морозы

В Заводоуковске в первый рабочий день новой недели ожидается снег, в течение дня ветер юго-западный с переходом на южный до 2,2 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -6…-10, в вечернее время столбики термометров опустятся до -10…-11.