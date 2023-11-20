МВД не нашло экстремизма в заявлении главреда RT о ядерном взрыве над Сибирью

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Проверить журналистку просил депутат Московской гордумы Евгений Ступин после того, как она в своей авторской рубрике рассказала, что может произойти с Землей, если где-то над Сибирью взорвется ядерная бомба.
Симоньян, ссылаясь на какого-то инженера-радиоэлектроника, поведала, что такое ЧП может вывести всю технику и спутники, но «ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации» не будет. Зато, по ее словам, это поможет напугать Запад и «завершить конфликт на Украине».