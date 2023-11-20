МВД не нашло экстремизма в заявлении главреда RT о ядерном взрыве над Сибирью

Симоньян, ссылаясь на какого-то инженера-радиоэлектроника, поведала, что такое ЧП может вывести всю технику и спутники, но «ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации» не будет. Зато, по ее словам, это поможет напугать Запад и «завершить конфликт на Украине».