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МВД не нашло экстремизма в заявлении главреда RT о ядерном взрыве над Сибирью

МВД не нашло экстремизма в заявлении главреда RT о ядерном взрыве над Сибирью

20 ноября 2023, 10:48
Фото: Midjourney
МВД России проверило на признаки экстремизма заявление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о последствиях ядерного взрыва над Сибирью. Нарушений в ее словах ведомство не обнаружило.
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Проверить журналистку просил депутат Московской гордумы Евгений Ступин после того, как она в своей авторской рубрике рассказала, что может произойти с Землей, если где-то над Сибирью взорвется ядерная бомба.

Симоньян, ссылаясь на какого-то инженера-радиоэлектроника, поведала, что такое ЧП может вывести всю технику и спутники, но «ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации» не будет. Зато, по ее словам, это поможет напугать Запад и «завершить конфликт на Украине».

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