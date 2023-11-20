Модульбанк решил отменить ставку по торговому эквайрингу в кофейнях

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Колебания курса доллара и инфляция заставляют владельцев кофеен принимать неприятные решения. Одним приходится повышать стоимость любимого многими напитка, другие снижают качество кофе. При этом оба варианта уменьшают прибыли, но игры с качеством могут привести к худшему результату. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин отмечает, что посетители обязательно почувствуют плохой кофе. А так как этот напиток не является предметом первой необходимости, они, скорее всего, будут искать другие кофейни.
Есть и третий вариант, который представил Модульбанк, который отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен.
С помощью платформы CafeStore предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей, что позволит ему сэкономить значительные суммы. Это означает экономию не только на закупках, но и на лизинге, а также зарплатах.
Глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что решение об отмене ставки по эквайрингу упрощает жизнь предпринимателей.
Напомним, что сервис CafeStore был запущен в прошлом году. Уже осенью 2023-го было разработано бесплатное решение для автоматизации кофеен. Интересно, что для пользования сервисом не нужно открывать расчетный счет в банке.
Остается надеяться, что нововведения помогут бизнесу сохранить ценники в кофейнях на приемлемом уровне. Иначе любителям кофе придется пить любимый напиток дома.