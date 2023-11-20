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Модульбанк решил отменить ставку по торговому эквайрингу в кофейнях

Модульбанк решил отменить ставку по торговому эквайрингу в кофейнях

20 ноября 2023, 07:02
Фото: Midjourney
Российская Федерация импортирует кофе — отсюда сильная зависимость кофейного бизнеса от валютного курса. Для поддержания предпринимателей, работающих с кофе, Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен.

Колебания курса доллара и инфляция заставляют владельцев кофеен принимать неприятные решения. Одним приходится повышать стоимость любимого многими напитка, другие снижают качество кофе. При этом оба варианта уменьшают прибыли, но игры с качеством могут привести к худшему результату. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин отмечает, что посетители обязательно почувствуют плохой кофе. А так как этот напиток не является предметом первой необходимости, они, скорее всего, будут искать другие кофейни.

Есть и третий вариант, который представил Модульбанк, который отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен.

С помощью платформы CafeStore предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей, что позволит ему сэкономить значительные суммы. Это означает экономию не только на закупках, но и на лизинге, а также зарплатах.

Глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что решение об отмене ставки по эквайрингу упрощает жизнь предпринимателей.

Напомним, что сервис CafeStore был запущен в прошлом году. Уже осенью 2023-го было разработано бесплатное решение для автоматизации кофеен. Интересно, что для пользования сервисом не нужно открывать расчетный счет в банке.

Остается надеяться, что нововведения помогут бизнесу сохранить ценники в кофейнях на приемлемом уровне. Иначе любителям кофе придется пить любимый напиток дома.

#Общество
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