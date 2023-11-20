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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:31

Миллионы призов: тюменцы смогут принять участие в розыгрыше подарков от МТС

Миллионы призов: тюменцы смогут принять участие в розыгрыше подарков от МТС

20 ноября 2023, 08:28
Фото: Depositphotos
Реклама. ПАО МТС . erid: LjN8JvfX9
Цифровая экосистема МТС объявляет о старте масштабного розыгрыша призов от сервисов компании. Принять участие в событии могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов: автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое.

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам розыгрыша гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы.

Так, например, победители смогут получить автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы. Но и это еще не все. Уникальными подарками от контентных и развлекательных сервисов станут встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Цифровая экосистема приготовила и другие призы.

В Тюменской области сеть МТС работает уже более 20 лет. За это время мы стремительно росли и совершили мощную цифровую трансформацию: обеспечили сотовой связью почти 99% населения региона, в разы увеличили количество услуг для горожан и бизнеса, которые сегодня пользуются нашими сервисами и делают свою жизнь лучше и комфортней. При этом мы всегда задаем новые тренды и не боимся экспериментов. Например, сейчас, в юбилейный год, мы решили не только получать подарки, но и дарить. Всех тюменцев приглашаю к активному участию, — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Участники акции смогут претендовать на подарки, которые будут разыгрываться до конца новогодних каникул. Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для получения определения подарка. Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru. Сроки проведения розыгрыша с 15.11.2023 по 07.01.2024 года.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#МТС#День рождения#Путешествия#Розыгрыш#Подарки#Приз#Призы#Автомобиль#Анастасия Имамахметова
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