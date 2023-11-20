Миллионы призов: тюменцы смогут принять участие в розыгрыше подарков от МТС

Так, например, победители смогут получить автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы. Но и это еще не все. Уникальными подарками от контентных и развлекательных сервисов станут встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Цифровая экосистема приготовила и другие призы.