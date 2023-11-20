Мелкий опт и пенсионеры-фриганы: Барабинские базы в Тюмени теряют покупателей

Оптовка появилась здесь еще в 60-годах прошлого года. Сначала она предназначалась для отправки оборудования, различных вещей и продуктов в Югру и на Ямал. Сегодня склады и торговые точки находятся в аренде у торговых компаний, которые работают как с оптовиками, так и с розничными покупателями. В продаже на «Барабинке» большой ассортимент бакалеи, сливочные и растительные масла, овощи, фрукты, бытовая химия и даже веники для бани.