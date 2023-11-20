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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Мелкий опт и пенсионеры-фриганы: Барабинские базы в Тюмени теряют покупателей

Мелкий опт и пенсионеры-фриганы: Барабинские базы в Тюмени теряют покупателей

20 ноября 2023, 18:05
Фото: 1MI
Еще совсем недавно Барабинские «оптовки» были популярным местом закупа, как для тюменцев, так и северян. Сейчас же основные посетители базаров — некрупные компании и пенсионеры, которые собирают выброшенные продукты.

Что продают на «Барабинке» и почему оптовые базы теряют своих клиентов, узнал «72.RU».

Складской комплекс «Сибирский на Барабинской» находится в самом начале Лесобазы и занимает площадь, на которой могли бы разместится два жилых комплекса. Поэтому по базе лучше передвигаться на автомобиле.

Оптовка появилась здесь еще в 60-годах прошлого года. Сначала она предназначалась для отправки оборудования, различных вещей и продуктов в Югру и на Ямал. Сегодня склады и торговые точки находятся в аренде у торговых компаний, которые работают как с оптовиками, так и с розничными покупателями. В продаже на «Барабинке» большой ассортимент бакалеи, сливочные и растительные масла, овощи, фрукты, бытовая химия и даже веники для бани.

«Раньше покупателей было много — люди набирали продукты огромными пачками на месяц вперед, многие приезжали из деревень. Но после того, как в городе и поселках появилось множество супермаркетов и гипермаркетов, покупателей стало значительно меньше. Некоторые торговцы даже задумываются о том, чтобы закрывать точки», — отмечает издание.

Но самая сложная ситуация — у крупных торговцев, которые еще не так давно отгружали огромные партии продуктов на Север. Теперь на Ямале тоже есть ритейлеры и необходимость закупки у тюменских оптовиков у местных предпринимателей отпала.

«Раньше севера загружались здесь, уезжали фурами. А сейчас кто приедет? Они говорят: „У нас ‚Магнит‘ открылся, зачем теперь?“», — поделился сотрудник оптовки.

Самыми постоянными клиентами «Барабинки» остаются местные пенсионеры. В коробках и мусоре они ищут овощи и продукты, которые еще можно употребить в пищу.

#Ирина Швецова
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