Как тюменцы экономят на новогодних фотосессиях и причем здесь нейросети?

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Новогодняя фотосессия — отличный способ, чтобы запечатлеть праздничные моменты и оставить приятные воспоминания на всю жизнь. Но иногда тюменцы сталкиваются с дилеммой: как получить красивые снимки, но при этом сэкономить? На этот вопрос есть ответ.
Зачастую фотографы завышают цены перед новогодними праздниками, но если хорошо постараться, можно найти специальные предложения, скидки и акции.
Также можно обратиться к фотографам, которые только создают свое портфолио. Обычно они готовы выполнить работу за низкую цену, чтобы набраться опыта.
Некоторые фотографы предлагают специальные тарифы на групповые съемки или пакеты услуг. Например, можно отправиться на фотосессию всей семьей и получить в итоге обработанные снимки по небольшой стоимости.
Можно провести фотосессию самостоятельно, как дома, так и на открытом воздухе. Достаточно дать волю фантазии, чтобы придумать локацию и позы, а если не получается придумать что-то самостоятельно, то это всегда можно найти в Интернете.
Если трудно делать снимки самому, можно попросить о помощи друзей. В любом случае, современные смартфоны обладают отличными камерами, которые могут потягаться с профессиональной аппаратурой.
Сильно сэкономить поможет бронирование заранее. Многие фотографы предлагают скидки тем, кто записывается на фотосессию заблаговременно.
Подготовка к домашней новогодней фотосессии не займет много времени, если дом уже украшен к празднику. Фоном могут послужить гирлянды, елка и другие элементы декора.
Сделать процесс запоминающимся помогут новогодние костюмы. Это может быть что-то тематическое, например Снегурочка, белочка или снежинка, но также подойдут обычные свитера с новогодним принтом.
Атрибутика — немаловажная часть праздничной фотосессии. Можно поставить на фон или взять в руки подарочные коробки, елочные игрушки, мишуру или хлопушки.
Праздничную атмосферу может добавить и красиво украшенный стол: салфетки с узором, несколько игрушек и фигурки тот минимум, которого будет достаточно.
Но главное в домашней фотосессии — не бояться экспериментировать. Самые лучшие и яркие кадры получаются спонтанно.
Вместо того, чтобы устраивать фотосессию, можно также воспользоваться нейросетью. На просторах Интернета множество как платных, так и бесплатных приложений, которые позволяют создавать интересные фотографии, добавляя на снимки художественные фильтры.
Стоит отметить, что эту услугу предлагают и на сайтах объявлений. Исполнителю нужно предоставить несколько любых своих фотографий, которые он с помощью нейросети превратит в новогодние снимки. Для того, чтобы получить обработанную нейросетью фотографию, придется заплатить от 150 до 1500 рублей.
Снимки, полученные с помощью нейросети, могут послужить развлечением или альтернативой ради забавы, но полноценно заменить реальную фотосессию точно не смогут, ведь воспоминания остаются не только на снимках: в будущем можно будет вспомнить сам процесс.