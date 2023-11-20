Как тюменцы экономят на новогодних фотосессиях и причем здесь нейросети?

Ни один праздник не обходится без фотосессии, тем более Новый год. Но не все тюменцы готовы раскошелиться на фотосессию у мастера своего дела. Чтобы сэкономить, можно прибегнуть к разным способам, в том числе и к нейросети.

Как тюменцу сэкономить на фотосессии? Как устроить новогоднюю фотосессию дома? Заменит ли нейросеть живую новогоднюю фотосессию?

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