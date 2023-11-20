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Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Итоги дня: погибли дети в пожаре, бабушку сбил поезд, бунт арестантов, гимн молодежи

Итоги дня: погибли дети в пожаре, бабушку сбил поезд, бунт арестантов, гимн молодежи

20 ноября 2023, 16:54
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 20 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюменской области при пожаре дома погибли трое детей

В минувшее воскресенье, 19 ноября, примерно в 22:00 в Ялуторовске произошел пожар в одной из квартир деревянного дома. С первого этажа дым быстро распространился по всему подъезду, в результате чего три мальчика 8, 11 и 15 лет погибли. Еще двое детей и женщина госпитализированы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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Эксперты уверены в умышленном хайпе тюменского блогера на своем сыне Иисусе

Недавно блогер Сулейман Полищук из Тюмени вызвал волну возмущения у подписчиков своими фото и видео с новорожденным сыном. На одном из кадров видно, как мужчина прикладывает кроху, которого назвали Иисусом, к своей груди.

Кроме того, ранее он уже попадал под контроль различных ведомств из-за своих высказываний, в основном, они были про ковид и вакцинацию. Сейчас же общественность больше беспокоит не отношение блогера к прививкам, а здоровье крохи, так как на фото мальчик выглядит изможденно.

Молодой отец уверяет, что с сыном все в порядке, но тюменские социальные службы тем не менее взяли семью на контроль. Ситуация в Тюмени дошла уже до главы СКР Александра Бастрыкина. Чем тюменцу может обернуться хайп на сыне, «Наш город» узнал у экспертов.

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В Тобольском СИЗО арестанты учинили погром с поджогом

В изоляторе №1 Тобольска арестованные устроили бунт против установленных правил. Также им не понравились условия содержания. В «протесте» приняли участие пятеро мужчин, подозреваемых в грабежах, изнасилованиях и разбоях. Сначала они разгромили камеру изолятора, а затем подожги мусор.

Сотрудникам изолятора удалось утихомирить дебоширов, но один из заключенных успел поранить себя заточкой — он госпитализирован.

На инцидент отреагировали в прокуратуре области.

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Известный поп-музыкант станет соавтором гимна тюменской молодежи

У тюменской молодежи появится свои собственные гимн и символика. В их создании принимают участие эксперты со всей России. Так, хореографию поставит выпускница «Танцев на ТНТ», а музыку для гимна поможет написать Егор Головацкий — автор треков для Иванушек International, Алсу и Анны Асти.

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В Тюменской области поезд сбил пенсионерку, стоявшую в неположенном месте

В понедельник, 20 ноября, на жд/станции Заводоуковска грузовой поезд наехал на пенсионерку 1949 года рождения. С места ЧП пострадавшую увезли в больницу.

«Установлено, что женщина стояла около железнодорожных путей в габарите поезда, где находиться запрещено. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — пояснили в ведомстве.
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