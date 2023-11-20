Итоги дня: погибли дети в пожаре, бабушку сбил поезд, бунт арестантов, гимн молодежи

Кроме того, ранее он уже попадал под контроль различных ведомств из-за своих высказываний, в основном, они были про ковид и вакцинацию. Сейчас же общественность больше беспокоит не отношение блогера к прививкам, а здоровье крохи, так как на фото мальчик выглядит изможденно.