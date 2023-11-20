«Хайп на жизни ребенка?»: жуткие подробности жизни сына тюменского блогера Иисуса

На данный момент ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В прошлый раз, когда тюменцев напугало обращение родителя с ребёнком, на тюменскую мамочку завели уголовное дело по статье за истязание. Это история о стримерше «Жади», которая сейчас находится в СИЗО и ожидает суда за то, что оскорбляла своих сыновей в ходе стрима. Ее также подозревают в организации треш-стримов, а источник издания вовсе сообщал, что поведение женщины на видео — это идея ее сына, который знал, что такой контент пользуется популярностью.