«Хайп на жизни ребенка?»: жуткие подробности жизни сына тюменского блогера Иисуса

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
На страничке Сулеймана Полищука в социальных сетях более двух сотен роликов, снятых в популярном формате вертикальных, коротких видео. Однако до появления ребенка, заметить блогера было трудно — его творчество не набирало и 500 просмотров. Полищук пытался поднимать в своих видео резонансные темы, используя кликбейтные заголовки, пробовал в себя в роли коуча по бизнесу и даже снимал кулинарные видео. Но как только в его блоге стали появляться ролики с младенцем, под которыми мужчина активно ставил хэштег «инвалид», просмотры стали исчисляться тысячами.
В отличие от обычных блоггеров, которые создают контент про детей, тюменец не стал рассказывать, какие средства гигиены он использует и какую смесь лучше выбрать — он зашел с истории том, что роды у мамы Иисуса длились 7 дней и тюменские врачи, якобы, «похоронили» семью Полищук в женской консультации.
Не страшно ли было рождаться дома? Гораздо страшнее было бы рождаться в роддоме, где нам обещали смерть. Нам так и сказали: «мы вас столько каких похоронили», — рассказывает Полищук.
В своих роликах он также стал рассказывать, как проходили домашние роды, куда они дели плаценту, которая после родов была сложена в пакет, и как перерезали пуповину. Также многие ролики посвящены тому, что ребенок родился без кисти руки.
«Видно, что это врожденная патология. В одном из роликов автор говорит о том, что у матери ребенка был понижен гемоглобин настолько, что врачи прочили неудачные роды. Если показатель гемоглобина был действительно критически мал, то это могло повлиять на формирование ребенка в первом триместре и стать причиной такой патологии. Но это лишь предположение. Но точно могу сказать, что на первом же скрининге это отклонение специалист бы заметил сообщил о нем родителям», — говорит тюменские врач-педиатр Ирина Рудакова.
Вдобавок на каждом видео лицо ребенка покрыто «коростами» неизвестного происхождения, как объясняет сам Полищук — это засохшие выделения, которые помогли малышу появиться на свет.
Состояние малыша вызывало у зрителей опасения, а потому было написано несколько обращений в службу опеки. Как стало известно, ребенок находится под контролем специалистов — на протяжении нескольких недель с ним работают и органы опеки, и врачи (педиатрическая служба), и комиссия по делам несовершеннолетних, и представители социальных служб.
«На удивление ребенок абсолютно здоров, за исключением того, что у него отсутствует кисть левой руки. Он хорошо ест, набирает вес в соответствии с нормами. Ребенок прошел обследование в медицинском учреждении, поставлен на учет в больнице, все документы оформлены. Соцработники постоянно контролируют семью. Наша задача — не отобрать у родителей ребенка, а создать для него нормальные условия для жизни», — рассказал «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Стоит также отметить, что совсем недавно в России огромную популярность получила пара молодых родителей, которые активно рассказывали о том, как они ходят голыми перед ребенком и даже занимаются сексом лежа с малышом на одной кровати. Раскручивая эту тему у себя в роликах, пара смогла обрести популярность и миллионы просмотров.
Из-за того, что треш-блоггинг (съемка видео с шокирующим контентом — прим.ред.) сейчас особенно популярен, а в совокупности с маленьким ребенком в кадре это приносит безумные просмотры, малышей активно используют для того, чтобы наращивать монетизацию канала. А так как Сулейман Полищук себя позиционирует, как опытный продажник и интернет-маркетолог, то он вполне может эксплуатировать это популярное течение.
«Если на превью маленький ребенок, то это автоматически повышает просмотры на 15-20% среди женской аудитории. Использование популярных тегов — „дети“, инвалид"и прочие, которые у Полищука проставлены почти на каждом видео, также говорят о том, что он занимается пиаром своего блога. Он активно взаимодействует с аудиторией и даже в видео с сыном пытается внедрить новостной контент. Проще говоря, мужик очень хочет стать блогером, что очевидно. Причем в таком формате ему не нужен положительный отклик, ему нужно внимание и комментарии шокированных людей, которые будут продвигать его видео», — рассуждает таргетолог и SMM-специалист Анастасия Фокина.
Как рассказал юрист Игорь Шадрин, в России на данный момент нет закона, запрещающего зарабатывать на видеороликах с детьми. Хотя в США не так давно на законном уровне урегулировали этот вопрос.
«В штате Иллинойс приняли закон по которому теперь дети имеют право на процент от дохода родителя, который снимает их для социальных сетей. Не скажу, что это особенно эффективная мера, но хоть как-то вопрос эксплуатации детей для видео взяли в поле зрения закона. Я считаю, что в России, с учетом того, что треш-контент с малышами начинает набирать популярность, нужно также заняться разработкой закона, который этот вопрос будет регулировать», — говорит юрист.
Несмотря на то, что на Иисусе его отец сможет в последующем зарабатывать, если блог станет популярным, Сулеймана Полищука скорее всего, не смогут привлечь за эксплуатацию детского труда. Как объяснил Шадрин, состав преступления по данной уголовной статье подразумевает наличие несовершеннолетнего, который находится в рабочих условиях, небезопасных для его здоровья или психологического развития. Вдобавок ребенок должен быть принужден или вынужден к труду, который превышает его физические или психологические возможности. В случае с блогом доказать это будет проблематично.
Хотя психолог Петр Зосимов, убежден, что съемка в постановочных видео с первых лет жизни может оказать негативное влияние на психику ребенка.
«Очень часто бывает такое, что на видео родитель с ребенком разговаривает одним образом, а за кадром совершенно иным. Малыш не понимает, с чем связана такая перемена настроения. К тому же допустим и вариант того, что с ребенком вовсе не обращаются вне камеры, воспринимая его, как игрушку дял заработка на роликах. Для безопасности психического здоровья ребенка не стоит делать из него интернет-звезду, пока ему еще не исполнилось хотя бы 3 года и он сам не проявил желание сниматься», — считает психолог.
Несмотря на то, что Иисус Полищук, по словам уполномоченного по правам ребенка, полностью здоров, эксперты опасаются за будущее малыша.
«В своих видеороликах отец постоянно ругает педиатров и называет их действия неразумными. Также в его социальных сетях есть видеозапись, на которой он призывает людей идти на митинг против масочного режима, это было в ковидные времена. Все это вызывает у меня вопросы. Смогут ли такие родители обеспечить ребенку здоровье и безопасность? Необходимо регулярно проверять здоровье этого ребенка и следить за тем, чтобы его водили к врачу», — высказывается педиатр Татьяна Полякова.
Детский психолог Наталья Наумова также считает, что ребенка необходимо наблюдать постоянно.
«Меня пугает позиция его родителей и их поведение даже на видео. Да, родители бывают разные и я не говорю о том, что ребенка нужно забрать. Я считаю, что к воспитанию этого малыша руку должны приложить специалисты, которую возьмут ситуацию под контроль», — говорит Наумова.
На данный момент ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В прошлый раз, когда тюменцев напугало обращение родителя с ребёнком, на тюменскую мамочку завели уголовное дело по статье за истязание. Это история о стримерше «Жади», которая сейчас находится в СИЗО и ожидает суда за то, что оскорбляла своих сыновей в ходе стрима. Ее также подозревают в организации треш-стримов, а источник издания вовсе сообщал, что поведение женщины на видео — это идея ее сына, который знал, что такой контент пользуется популярностью.
Если будет доказано, что родители Иисуса Полищука его истязают, то их ждет та же учесть.