Главы регионов СКФО будут задействованы при подготовке и проведению КИФ-2024

В оргкомитет также вошли министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместители министров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта. Кроме этого, в подготовке к мероприятию задействованы главы субъектов СКФО, топ-менеджеры крупнейших государственных корпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций.