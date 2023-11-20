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Главы регионов СКФО будут задействованы при подготовке и проведению КИФ-2024

Главы регионов СКФО будут задействованы при подготовке и проведению КИФ-2024

20 ноября 2023, 16:13
Фото: roscongress.org
Вице-премьер РФ Александр Новак, куратор Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума.

Заместителем председателя оргкомитета и ответственным секретарем был назначен советник президента РФ Антон Кобяков. Об этом пишет сайтgorod55.ru

В оргкомитет также вошли министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместители министров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта. Кроме этого, в подготовке к мероприятию задействованы главы субъектов СКФО, топ-менеджеры крупнейших государственных корпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций.

Вице-премьер также выразил уверенность, что предстоящий форум станет деловой и выставочной площадкой, чтобы придать дополнительный импульс развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Целью создания оргкомитета является координация и контроль деятельности по ряду направлений, связанных с проведением КИФ-2024. Первое заседание оргкомитета состоится в ближайшее время.

«К форуму должно быть привлечено максимум внимания. Работа будет вестись по всем направлениям: деловая программа, взаимодействие с партнерами, участниками и средствами массовой информации, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия и другие вопросы», — сообщил Антон Кобяков.

По его словам, мероприятие, несомненно, вызовет большой интерес у представителей бизнеса.

Главная цель Кавказского инвестиционного форума — 2024 — повышение инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа в интересах устойчивого социально-экономического развития его регионов. Мероприятие запланировано на весну 2024 года. Фонд Росконгресс выступает организатором форума.

#Общество
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