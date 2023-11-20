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Эксперты рассказали, что ждет автокредиты в Тюмени после роста ключевой ставки

Эксперты рассказали, как скажется рост ключевой ставки на автокредитах в Тюмени

20 ноября 2023, 03:41
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, что ждет автокредиты в Тюмени после роста ключевой ставки

До повышения ключевой ставки спрос на автомобили только рос. Сейчас, как считают специалисты, покупка авто — не самое выгодное вложение средств.

Из-за повышения ключевой ставки Центробанком России ожидается рост стоимости автокредитов и, как следствие, уменьшение доступности автомобилей. О том, что будет с автокредитами, рассказали финансисты «РБК Тюмень».

По словам руководителя подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольги Платоновой, до повышения ключевой ставки спрос на автомобили у тюменцев только рос.

«За первое полугодие 2023 года жители региона взяли автокредитов на общую сумму 5,9 млрд рублей, что почти на 80% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Прежде всего, автокредит взяли те потребители, кто планировал приобрести автомобиль с помощью заемных средств, и повышение ключевой ставки ЦБ стало катализатором принятия решения», — пояснила Платонова.
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Повышение ключевой ставки до 15% негативно скажется на размерах ипотеки, традиционного и автокредита. Старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета Кырлан Марчел считает, что банки могут ужесточить правила выдачи кредитов. В первую очередь, от этого пострадают потребители с низким кредитным рейтингом.

Эксперты подчеркнули, что в данный момент покупка авто — не самое выгодное вложение средств. Сейчас лучше отнести деньги в банк на срочный вклад на 3-6 месяцев.

Ранее «Наш Город» разобрался, почему тюменцы не могут себе позволить приобрести автомобиль. Аналитики считают, что рост цен на авто можно считать вымиранием бюджетного сегмента.

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