Эксперты рассказали, как скажется рост ключевой ставки на автокредитах в Тюмени

Повышение ключевой ставки до 15% негативно скажется на размерах ипотеки, традиционного и автокредита. Старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета Кырлан Марчел считает, что банки могут ужесточить правила выдачи кредитов. В первую очередь, от этого пострадают потребители с низким кредитным рейтингом.