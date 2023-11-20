«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
От магнитной бури тюменцы страдали 12 ноября и прошло не так много времени, как очередная волна накрыла Землю снова. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитосфера начала колебаться еще 19 ноября, а пик колебаний придется на 22–25 ноября.
Магнитная буря будет держаться на уровне G1 — минимальном уровне, но даже слабо возбужденная магнитосфера может спровоцировать сбои в работе техники и сказаться на самочувствии метеозависимых.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в начале ноября тюменцы наблюдали северное сияние. Люди порадовались редкому явлению, но священник Константин Савандер увидел в небесном свечении плохой знак.