«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь

От магнитной бури тюменцы страдали 12 ноября и прошло не так много времени, как очередная волна накрыла Землю снова. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитосфера начала колебаться еще 19 ноября, а пик колебаний придется на 22–25 ноября.