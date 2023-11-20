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Published Сегодня, 07:46

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На Тюменскую область снова обрушится магнитная буря

«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь

20 ноября 2023, 07:46
Фото: Midjourney

На Тюменскую область снова обрушится магнитная буря

Ноябрь в этом году стал настоящим испытанием для метеозависимых тюменцев: череда магнитных бурь накрыла всю планету. У людей преклонного возраста и страдающих хроническими заболеваниями в этот момент наблюдаются ухудшение самочувствия, упадок сил и скачки артериального давления.

От магнитной бури тюменцы страдали 12 ноября и прошло не так много времени, как очередная волна накрыла Землю снова. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитосфера начала колебаться еще 19 ноября, а пик колебаний придется на 22–25 ноября.

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Магнитная буря будет держаться на уровне G1 — минимальном уровне, но даже слабо возбужденная магнитосфера может спровоцировать сбои в работе техники и сказаться на самочувствии метеозависимых.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в начале ноября тюменцы наблюдали северное сияние. Люди порадовались редкому явлению, но священник Константин Савандер увидел в небесном свечении плохой знак.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Прогнозы#Магнитные бури#Астрономия#Магнитная буря#Любовь Селезнева
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