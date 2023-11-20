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Updated Сегодня, 10:24

Автор хитов Иванушек International поможет написать гимн молодежи Тюменской области

Автор хитов Иванушек International поможет написать гимн молодежи Тюменской области

20 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI
У тюменской молодежи появится свой гимн и символика. Создать их помогут эксперты творческой лаборатории «Премьера», одним из которых стал Егор Головацкий — автор треков для Иванушек International, Алсу и Анны Асти.

Хореографический номер тюменцам поставит участница проекта «Танцы на ТНТ» Ирина Реформацкая, пишет «Moi-portal.ru». В театральной постановке поможет профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец.

Отметим, у Егора Головацкого уже есть опыт в такой работе. Три года назад он написал музыку для гимны «Российской студенческой весны». Молодой музыкант тогда учился на факультете управления и социальных коммуникаций в Тверском госунивере.

Ранее стало известно что тюменские фанаты Noize MC, признанного в России инагентом, проведут концерт, посвященный его памяти.

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#Общество#Культура#Ирина Швецова#Музыка#Поп-музыка
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