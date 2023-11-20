Автор хитов Иванушек International поможет написать гимн молодежи Тюменской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Хореографический номер тюменцам поставит участница проекта «Танцы на ТНТ» Ирина Реформацкая, пишет «Moi-portal.ru». В театральной постановке поможет профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец.
Отметим, у Егора Головацкого уже есть опыт в такой работе. Три года назад он написал музыку для гимны «Российской студенческой весны». Молодой музыкант тогда учился на факультете управления и социальных коммуникаций в Тверском госунивере.
Ранее стало известно что тюменские фанаты Noize MC, признанного в России инагентом, проведут концерт, посвященный его памяти.