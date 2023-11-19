В Тюмени водитель, уходя от столкновения, сбил школьника

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По словам 52-летнего водителя иномарки, он пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, который резко выехал на его полосу для поворота направо. Уходя от удара, водитель Geely, свернул влево на тротуар, где находился в тот момент школьник. А результате аварии ребенок получил ушибы.
Ранее «Наш Город» писал, что 15-летний школьник в субботу устроил массовую аварию на федеральной трассе Курган — Тюмень. В аварии серьезные травмы получил один человек.