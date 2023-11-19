В Тюмени водитель, уходя от столкновения, сбил школьника

По словам 52-летнего водителя иномарки, он пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, который резко выехал на его полосу для поворота направо. Уходя от удара, водитель Geely, свернул влево на тротуар, где находился в тот момент школьник. А результате аварии ребенок получил ушибы.