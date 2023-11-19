В Тюмени на Лесобазе появится мечеть

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По словам имама Амира хазрат Балдина, в настоящее время идут работы по строительству кровли. Внутри здания отделку еще не начали.
«Для завершения строительства еще нужно много денег. Пока мы всё делаем на пожертвования верующих, — пояснил имам.
По его словам, денежные средства на отсыпку участка для строительства мечети выделяло правительство Татарстана. Тюменские власти выделили из бюджета 5 миллионов рублей. В настоящее время все работы ведутся собственными силами мусульман: часть помогает деньгами, часть стройматериалами, часть просто бесплатно работает на стройке, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перекрестке улиц Баумана и Гастелло в течение 3-6 лет возведут новый храм Покрова Божьей Матери в русско-византийском стиле. На работы требуется около 1 миллиарда рублей. В настоящее время собрано около 100 миллионов рублей.