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Новую мечеть строят в Тюмени на Лесобазе

В Тюмени на Лесобазе появится мечеть

19 ноября 2023, 10:37
Фото: 1MI

Новую мечеть строят в Тюмени на Лесобазе

В Тюмени продолжается строительство мечети на Лесобазе. Работы по ее возведению были начаты еще шесть лет назад, в 2017 году. Однако из-за проблем с финансированием стройка затянулась.

По словам имама Амира хазрат Балдина, в настоящее время идут работы по строительству кровли. Внутри здания отделку еще не начали.

«Для завершения строительства еще нужно много денег. Пока мы всё делаем на пожертвования верующих, — пояснил имам.

По его словам, денежные средства на отсыпку участка для строительства мечети выделяло правительство Татарстана. Тюменские власти выделили из бюджета 5 миллионов рублей. В настоящее время все работы ведутся собственными силами мусульман: часть помогает деньгами, часть стройматериалами, часть просто бесплатно работает на стройке, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перекрестке улиц Баумана и Гастелло в течение 3-6 лет возведут новый храм Покрова Божьей Матери в русско-византийском стиле. На работы требуется около 1 миллиарда рублей. В настоящее время собрано около 100 миллионов рублей.

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