В ДТП на тюменской трассе по вине начинающего водителя пострадала 3-летняя девочка

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Водитель со стажем вождения 1 год и 2 месяца не выбрала безопасную скорость на повороте, вследствие чего не справилась с управлением авто и вылетела в кювет. В момент ДТП в машине находились двое детей 3-х и 5-ти лет. Травмы получила 3-летняя девочка.
По информации ГИБДД по Тюменской области, в этом году начинающая водитель Toyota восемь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе шесть раз за превышение скорости и два раза за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в центре Тюмени водитель Kia врезался в автобус. В ДТП травмы получили 4 пассажирки общественного транспорта.