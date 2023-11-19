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В аварии на тюменской трассе пострадала 3-летняя девочка

В ДТП на тюменской трассе по вине начинающего водителя пострадала 3-летняя девочка

19 ноября 2023, 04:41
Фото: ГИБДД

В аварии на тюменской трассе пострадала 3-летняя девочка

Трехлетняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в субботу в Сорокинском районе. Авария произошла по вине 29-летней женщины, управляющей автомобилем Toyota Corsa.
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Дети

Водитель со стажем вождения 1 год и 2 месяца не выбрала безопасную скорость на повороте, вследствие чего не справилась с управлением авто и вылетела в кювет. В момент ДТП в машине находились двое детей 3-х и 5-ти лет. Травмы получила 3-летняя девочка.

По информации ГИБДД по Тюменской области, в этом году начинающая водитель Toyota восемь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе шесть раз за превышение скорости и два раза за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в центре Тюмени водитель Kia врезался в автобус. В ДТП травмы получили 4 пассажирки общественного транспорта.

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