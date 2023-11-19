Ураган, обрушившийся на Сибирь, доберется до Тюмени через три дня

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
От штормового ветра пострадали населенные пункты сибирских регионов — дороги оказались под завалами обрушенных деревьев, в ряде муниципалитетов произошли обрывы линий электропередач.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 19 ноября, ожидается ухудшение погодных условий.
Жителей регионов, попавших в зону риска, предупредили о возможных проблемах с электроснабжением, вероятности обрушения шатких конструкций и падения деревьев, увеличении количества ДТП. В связи с чем рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а также не оставлять автомобили возле деревьев, опор ЛЭП, рекламных щитов, пишут «Новые Известия».
На территории Тюменской области метеорологи в ближайшие сутки существенного ухудшения погодных условий не обещают. По прогнозам синоптиков, на территории региона сохранится морозная погода — днем столбики термометров покажут -4…-9, в ночные часы опустятся до -8…-13, местами до -18. Скорость северо-западного ветра с переходом на западный составит 4-9 м/с.
Погода начнет меняться со вторника — метеорологи обещают похолодание до -20 ночью, днем максимальная температура воздуха составит -2…-8. Ветер усилится до 6-11 м/с, порывы будут достигать 17 м/с. В среду, 22 ноября, погода ухудшится — скорость ветра в этот день будет достигать 16-21 м/с. Одновременно с этим потеплеет до -1…-6.