Ураган, обрушившийся на Сибирь, доберется до Тюмени через три дня

Жителей регионов, попавших в зону риска, предупредили о возможных проблемах с электроснабжением, вероятности обрушения шатких конструкций и падения деревьев, увеличении количества ДТП. В связи с чем рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а также не оставлять автомобили возле деревьев, опор ЛЭП, рекламных щитов, пишут «Новые Известия».