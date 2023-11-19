У тюменцев вырос спрос на земельные участки до 6 соток

Кроме того, в последнее время наибольше популярностью стали пользоваться земли на Салаирском, Велижанском и Старотобольском трактах. Несколько лет назад тюменцы предпочитали строить дома на Ирбитском и Московском трактах. Однако из-за высокой стоимости популярностью сегодня пользуются более дешевые земли, пишет «Тюменская линия».