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У тюменцев вырос спрос на небольшие участки под ИЖС

У тюменцев вырос спрос на земельные участки до 6 соток

19 ноября 2023, 05:48
Фото: Википедия

У тюменцев вырос спрос на небольшие участки под ИЖС

В Тюменской области вырос спрос на небольшие земельные участки площадью до 4-6 соток. По словам директора по развитию компании «Сити строй» Алексея Зальтова, такой тренд обусловлен выросшими ценами на землю.
«Раньше участок до 10 соток покупатели даже не считали серьезным вложением. Но земли на всех не хватает, она с каждым годом дорожает и маленькие нарезки сейчас пользуются довольно большим спросом», — сообщил Зальтов.

При этом, по его словам, на четырех сотках можно разместить и дом, и баню, и теплицу.

Кроме того, в последнее время наибольше популярностью стали пользоваться земли на Салаирском, Велижанском и Старотобольском трактах. Несколько лет назад тюменцы предпочитали строить дома на Ирбитском и Московском трактах. Однако из-за высокой стоимости популярностью сегодня пользуются более дешевые земли, пишет «Тюменская линия».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилась популярность загородных домов в качестве второго места для проживания. Причем наибольшим спросом пользуются небольшие одноэтажные строения площадью до 85 «квадратов».

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