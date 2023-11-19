У тюменцев вырос спрос на земельные участки до 6 соток

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
«Раньше участок до 10 соток покупатели даже не считали серьезным вложением. Но земли на всех не хватает, она с каждым годом дорожает и маленькие нарезки сейчас пользуются довольно большим спросом», — сообщил Зальтов.
При этом, по его словам, на четырех сотках можно разместить и дом, и баню, и теплицу.
Кроме того, в последнее время наибольше популярностью стали пользоваться земли на Салаирском, Велижанском и Старотобольском трактах. Несколько лет назад тюменцы предпочитали строить дома на Ирбитском и Московском трактах. Однако из-за высокой стоимости популярностью сегодня пользуются более дешевые земли, пишет «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличилась популярность загородных домов в качестве второго места для проживания. Причем наибольшим спросом пользуются небольшие одноэтажные строения площадью до 85 «квадратов».