Тюменская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Альбина родилась в уватском поселке Демьянка. Девушка несколько лет целенаправленно шла к этому результату. В ее копилке бронзовые и серебряные медали национального чемпионата, а теперь заслуженное золото Европы, где тюменцы выступают с российским флагом и гимном.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев победил в поединке с бразильским спортсменом Алешандри Сирни. Бой состоялся в начале ноябре в Екатеринбурге.