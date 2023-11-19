Тюменская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу

Альбина родилась в уватском поселке Демьянка. Девушка несколько лет целенаправленно шла к этому результату. В ее копилке бронзовые и серебряные медали национального чемпионата, а теперь заслуженное золото Европы, где тюменцы выступают с российским флагом и гимном.