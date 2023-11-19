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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Тюменская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу

Тюменская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу

19 ноября 2023, 16:09
Фото: 1MI
Спортсменка из Тюменской области Альбина Молдажанова завоевала титул чемпионки Европы среди девушек до 22 лет по боксу. В финальном поединке она одержала победу над соперницей из Германии.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Альбина родилась в уватском поселке Демьянка. Девушка несколько лет целенаправленно шла к этому результату. В ее копилке бронзовые и серебряные медали национального чемпионата, а теперь заслуженное золото Европы, где тюменцы выступают с российским флагом и гимном.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский боец смешанных единоборств ММА Вальмир Галиев победил в поединке с бразильским спортсменом Алешандри Сирни. Бой состоялся в начале ноябре в Екатеринбурге.

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